Erasmus otwiera im świat

– W Polsce przestrzega się więcej zasad niż w innych krajach. Kochałam to, że wszędzie było tak czysto i zielono, a ludzie, których poznałam, byli bardzo przyjacielscy – przyznaje 24-letnia Ayşenur Akın, która przyjechała do Elbląga z Turcji, by studiować na Akademii Nauk Stosowanych. Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu o programie Erasmus, pierwszą opublikowaliśmy 25 grudnia.

Dlaczego akurat Polska? – Polskę polecił mi mój przyjaciel, który również był tu na Erasmusie – mówi Ayşenur. – Natomiast uczelnię wybrałam, ponieważ ją zarekomendował mi wykładowca z mojego uniwersytetu.

Dla Turczynki był to pierwszy Erasmus+ i pierwsza podróż do Polski. Poza Elblągiem, w którym spędziła pięć miesięcy, miała też okazję zwiedzić Gdańsk i Kraków.

– W Polsce przestrzega się więcej zasad niż w innych krajach. Kochałam to, że wszędzie było tak czysto i zielono, a ludzie, których poznałam, byli bardzo przyjacielscy – przyznaje studentka.

Ayşenur zaznacza, że choć nosiła hidżab, nie spotkała się przez to z nieprzyjemnymi komentarzami ani przejawami rasizmu. Bardzo miło wspomina Polskę i podczas tych pięciu miesięcy, niczego szczególnie jej nie brakowało.

– Zdecydowanie polecam Polskę. Gdybym miała szansę, chciałabym znów tu przyjechać – mówi Turczynka.

Elbląska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych rozwija Erasmusa+

Prywatną uczelnią, która bierze udział w programie Erasmus+ jest Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

– Dzięki programowi Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 studenci Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych odbyli praktyki medyczne we Włoszech oraz Indiach – mówi Olga Reva z AMiSNS w Elblągu, zajmująca się Erasmusem+. – Studenci wydziału lekarskiego zdobywali doświadczenie w Szpitalach w Mirano oraz w Szpitalu Uniwersyteckim RK University w Rajkot, pracując pod okiem tamtejszych specjalistów. Program Erasmus+ umożliwił studentom zdobycie cennej wiedzy i praktycznych umiejętności w międzynarodowym środowisku, co stanowi niezwykle wartościowy element ich rozwoju zawodowego.

Jak informuje Olga Reva, w roku akademickim 2023/2024, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych podpisała porozumienie o współpracy z Uniwersytetem w Perugii we Włoszech oraz Narodowym Uniwersytetem Nauk i Technologii POLITEHNICA w Bukareszcie.

– Obecnie współpracujemy z uczelniami takimi jak Evangelische Hochschule Berlin w Niemczech, University of Galati w Rumunii, The University of Prešov na Słowacji oraz Daugavpils University na Łotwie. W celu urozmaicenia oferty podejmujemy liczne działania zmierzające do nawiązania nowych partnerstw z zagranicznymi uczelniami – mówi Olga Reva. – Już wkrótce ogłosimy rekrutację na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Planujemy także spotkanie, podczas którego studenci, którzy brali udział w programie w poprzednich latach, będą mieli szansę podzielić się swoimi doświadczeniami i odpowiedzieć na pytania. Akademia zapewnia kompleksowe wsparcie informacyjne przed wyjazdem, w jego trakcie oraz po powrocie, pełniąc rolę pośrednika w kontaktach z miejscem praktyk. Obsługujemy cały proces od podpisania porozumienia po uzyskanie potwierdzenia realizacji i rozliczenie wyjazdu. Podczas organizacji współpracy z zagranicznymi instytucjami dbamy również - na tyle, na ile jest to możliwe - o pomoc w kwestii zakwaterowania, mając na uwadze, że to właśnie ono bywa jedną z głównych przeszkód w zagranicznych wyjazdach.

Olga Reva informuje, że biorący udział w programie studenci, do tej pory nie zgłaszali sytuacji, w których mieliby trudności finansowe podczas pobytu za granicą, jednak zapewnia, że uczelnia jest gotowa wesprzeć uczestników w każdy możliwy sposób.

– Doświadczenia zdobywane dzięki Erasmusowi+ stanowią istotny element kształcenia przyszłych profesjonalistów i uczelnia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki do ich realizacji – mówi Olga Reva.

Pracownica uczelni zdradza, że na realizację projektu w latach 2024-2026 otrzymano dofinansowanie w wysokości 57 tys. euro.

Zetknięcie kultur

W roku akademickim 2023/2024 w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, wzięło udział pięcioro studentów Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Jednym z nich jest 27-letni Dawid Pilewski, student trzeciego roku kierunku lekarskiego, który w 2024 roku spędził miesiąc w Indiach.

– Jestem osobą ciekawą świata, lubię poznawać nowe kultury – mówi Dawid. – Wybrałem Indie ze względu na to, że to bardzo duży i ciekawy kraj, pełen kontrastów. Interesowało mnie, jak wygląda system ochrony zdrowia w skali prawie 1,5 miliarda ludzi. W podjęciu decyzji o wyjeździe bardzo wspierali mnie znajomi z niezastąpionej grupy ćwiczeniowej na studiach.

Podczas swojego pobytu, Dawid odbywał praktyki w szpitalu uniwersyteckim RK University w Rajkot, a był zakwaterowany w domu gościnnym uniwersytetu. Jak zdradza, jest to coś podobnego do akademika połączonego z hotelem. Same praktyki były bezpłatne, ale tak jak w przypadku wymiany studenckiej, Unia Europejska przyznała na nie dofinansowanie.

– Po podpisaniu umowy oraz dopełnieniu wszystkich formalności, dostałem pieniądze na swoje konto, co pozwoliło mi pokryć koszt przelotów, wyżywienia czy zakwaterowania – mówi Dawid.

Nauka i podróże

Student AMiSNS wyjechał do Indii sam, co, jak przyznaje, początkowo było jego dużym strachem.

– Obawiałem się, czy jest to bezpieczny kraj dla kogoś, kto udaje się do niego w pojedynkę, ale okazało się, że mieszkańcy Indii są bardzo pogodni i gościnni. Z językiem też nie było problemów, bo większość obywateli dość dobrze mówi po angielsku – opowiada Dawid.

Dawid Pilewski studiował w Indiach (fot. archiwum prywatne)

Swobodna komunikacja na pewno była bardzo pomocna podczas podróży. Dawid w trakcie praktyk zwiedził Bombaj, czyli miasto produkcji filmowych Bollywood oraz stolicę kraju New Delhi.

– Sam program oceniam bardzo dobrze, nasze biuro Erasmusa pomogło mi we wszystkich formalnościach, których i tak nie było za dużo. Cały proces rekrutacji, kwalifikacji oraz podpisania umowy i wyjazdu przebiegł bezproblemowo. Tak naprawdę podczas miesięcznego pobytu w Indiach, najbardziej brakowało mi polskiego jedzenia, szczególnie kotleta schabowego z ziemniakami i pierogów – opowiada Dawid.

Wpływ Erasmusa na lokalny rozwój

Wymiana studentów w ramach programu Erasmus przynosi też korzyści lokalnej społeczności, z czym zgadza się Julia Górna studentka ANS w Elblągu, która studiowała m.in. w Chorwacji.

– Gdy zobaczyłam, jak uczelnia oraz inni studenci traktowali mnie w Chorwacji, poczułam inspirację, by działać w ten sposób w Elblągu. Dlatego właśnie postanowiłam zająć się osobami, które na Erasmusa przyjechały do nas, nawiązałam z nimi znajomości i pomagałam organizować im w mieście czas, zabierając w różne miejsca i opowiadając o Elblągu – mówi.

Julia przyznaje, że program przyczynia się do rozwoju, otwartości oraz promocji Elbląga.

– Pokazuje nie tylko, że takie miasto istnieje, ale też co ma do zaoferowania. Myślę, że dzięki temu możemy się w przyszłości spodziewać większej liczby turystów – twierdzi studentka. – Teraz jestem w Portugalii i stąd również mogę promować miasto, z którego pochodzę, opowiadając o nim i zapraszając do Elbląga.

Jak zostać Erasmusem?

Co powinien zrobić student, chcący wziąć udział w programie Erasmus+? Przede wszystkim zgłosić się po informacje na własnej uczelni, ponieważ każda może mieć indywidualne warunki, wymagania oraz wewnętrzne procedury. Ważne jednak jest, by potencjalny kandydat pomyślnie zaliczył pierwszy rok nauki oraz posiadał poziom języka angielskiego pozwalający na swobodną komunikację za granicą, co może potwierdzić certyfikatem lub testem językowym przeprowadzanym przez uczelnię. Po przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, student wybiera uczelnię partnerską, zawiera umowę oraz przygotowuje niezbędne dokumenty.

Obecnie w Europie w programie Erasmus+ uczestniczy około 600 tysięcy osób, w tym studenci szkolnictwa wyższego, uczniowie szkół zawodowych, młodzież, nauczyciele i osoby dorosłe uczestniczące w programach edukacyjnych i szkoleniowych.

Europejski budżet na realizację programu w latach 2021-2027 wynosi około 28 miliardów euro. Tylko w tym roku to 4,3 miliarda euro.

Artykuł powstał w ramach 3. edycji szkolenia dla młodych dziennikarzy i dziennikarek, organizowanego przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz „Gazetę Wyborczą” na zlecenie Parlamentu Europejskiego.