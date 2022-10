Festyn rodzinny w SP16

Już od dziesięciu lat idea troski o środowisko przyświeca festynom ekologicznym pod nazwą „Dbamy i mamy” organizowanym w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu. „Jesteśmy odpowiedzialni” dbamy o środowisko, dbamy o zdrowie’’ to podstawowe hasła akcji ekologicznej, które wybrzmiały także i w tym roku.

Jubileuszowy festyn odbył się w sobotę 8 października. Akcja jak co roku odbyła się w ramach współpracy z Hipermarketem E. Leclerc. Podczas uroczystości całe rodziny uczestniczyły w konkursie „Rodzina to nasza super moc“. W rywalizacji rodziny przystąpiły do różnych konkurencji o tematyce ekologicznej. Wykonując zadania uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością, sprawnością fizyczną i wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Nagrodzeni zostali także zwycięzcy konkursów „Świat barwami z natury” oraz „Kompozycje z darów natury”.

Podczas festynu odbył się pokaz mody ekologicznej, a uczniowie szkoły zaprezentowali swoje talenty. Zgromadzeni goście uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ekologiczne doświadczenia obsługa robotów. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem produkcji odpadów, dlatego społeczność szkolna zgromadziła w tym dniu surowce wtórne, stare telefony komórkowe, laptopy, monety, które zostały przekazane Zakładowi Utylizacji Odpadów.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspaniałą zabawę!