Ile ukraińskich dzieci trafi do elbląskich szkół?

Na to pytanie odpowiedź poznamy po 1 września, kiedy to w życie wejdą przepisy o obowiązku szkolnym dla dzieci z Ukrainy. Do tej pory podanie o przyjęcie do elbląskich szkół złożyło 44 rodziców ukraińskich dzieci, które wcześniej nie uczyły się w polskim systemie oświaty.

Od 1 września dzieci ukraińskie, które przebywają na terenie naszego kraju, będą miały obowiązek uczęszczania do polskich szkół. Z danych szacunkowych, które przedstawiła we wtorek (27 sierpnia) minister edukacji narodowej Barbara Nowacka wynika, że do polskich szkół trafi od 20 do 40 tys. ukraińskich dzieci. Strona ukraińska szacuje, że będzie to aż 160 tys. uczniów. Obowiązek szkolny będzie powiązany z wypłatą świadczenia 800 plus. Od 1 stycznia 2025 roku zostanie ona cofnięta rodzicom i opiekunom dzieci z Ukrainy, które nie realizują obowiązku szkolnego w Polsce.

- Dzieci ukraińskie są od ponad czterech lat w systemie kształcenia zdalnego. To nie jest zdrowe. Szczególnie, kiedy są w Polsce, kiedy nie poznają naszej tradycji, kultury, historii, języka często się patologizują, często są poza systemem. To był nasz obowiązek, aby włączyć je do systemu edukacyjnego – mówiła Barbara Nowacka w rozmowie z Polsat News.

Zgodnie z wchodzącymi od 1 września przepisami dzieci z Ukrainy będą miały możliwość dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego i będą to minimum 4 godziny w tygodniu. Będą również miały możliwość korzystania z pomocy asystenta międzykulturowego. W roku szkolnym 2024/2025 naukę online w systemie ukraińskim będą mogli kontynuować jedynie uczniowie ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej w Ukrainie, którzy w roku 2025 przystępować będą do ukraińskiej matury.

- Podanie do dyrekcji elbląskich szkół o przyjęcie dzieci, które wcześniej nie uczyły się w polskim systemie oświaty, złożyło 44 rodziców - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.