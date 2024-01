Jeszcze raz zaśpiewają o Bożym Narodzeniu

10 stycznia w Szkole Podstawowej nr 6 odbędzie się już IV Elbląski Konkurs Kolęd i Pastorałek. W zmaganiach weźmie udział 41 uczniów elbląskich szkół i przedszkoli.

Konkurs organizują Szkoła Podstawowa nr 6 i Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu. - Jako organizatorzy chcemy umożliwić dzieciom zaprezentowanie wartościowych pod względem artystycznym kolęd i pastorałek, skonfrontowanie swoich umiejętności z rówieśnikami – mówi Klaudia Makowska, muzyk i nauczycielka w SP nr 6. - Naszym celem jest wyszukiwanie młodych talentów w Elblągu, rozszerzanie repertuaru uczniów, ale także podtrzymanie świątecznej atmosfery i poszerzenie wiedzy na temat bożonarodzeniowych tradycji. Stawiamy na kolędy i pastorałki, nie piosenki świąteczne w ogóle – zaznacza.

Jak podkreśla Klaudia Makowska, ten międzyszkolny konkurs stał się już pewną lokalną tradycją, nad którą patronat objęli prezydent miasta i biskup elbląski. W jury zasiadają Magdalena Poronin, śpiewaczka operowa i nauczycielka w ZSPM, wokalistka jazzowa Julia Kaczmarczyk, która pracuje w MDK, a także Oliwia Majewska, uczestniczka The Voice Kids i laureatka wcześniejszej edycji IV Elbląskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek. - Wszystkie elbląskie szkoły podstawowe i przedszkola zostały zaproszone do udziału, w tym roku zaprezentuje się 41 uczestników – zaznacza nauczycielka. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie: przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VIII.

18 stycznia odbędzie się koncert elbląskich Diamentów z MDK, na którym wystąpią także laureaci konkursu.

- Śpiewanie kolęd to piękna tradycja przekazująca radość z narodzenia Jezusa. Niezwykłe jest to, że większość kolęd jest napisana przez nieznanych autorów, to bardzo stare utwory, są po prostu przekazywane przez wiele pokoleń. Do kolęd mamy sentyment, ale też mają dużą wartość artystyczną, są wykonywane w bardzo zróżnicowanych aranżacjach - podkreśla Klaudia Makowska.