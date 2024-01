Konkursowo-kolędowo

Dziś (10 stycznia) odbyły się przesłuchania w IV Elbląskim Elbląskim Konkursie Kolęd i Pastorałek. Biorą w nich udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych. Zobacz zdjęcia.

- Jestem zadowolona ze swojego występu, wiadomo, był lekki stres, bo ludzie się patrzą, ale starałam się zaśpiewać jak najlepiej – mówi o swoim udziale w konkursie Wiktoria Leśniak z SP nr 25. - Według mnie było dobrze. Zaśpiewałam "Jezus Malusieńki". Bardzo lubię śpiewać kolędy, w zespole "Diamenty" też je śpiewamy. Stwierdziłam, że jak umiem śpiewać z takim "zimowym", dobrym akcentem, to wezmę udział w tym konkursie. Po to, żeby przełamać się do wychodzenia na scenę, bo chciałabym kiedyś występować na koncertach. Do takich występów przygotowuję się ucząc się tekstu, śpiewam piosenki w domu z rodziną, zawsze staram się dać z siebie 100 procent. Kolędy mnie wzruszają – mówi uczennica "dwudziestki piątki".

- Co roku w okresie, gdy jeszcze śpiewa się kolędy i pastorałki, organizujemy ten konkurs i nie zamierzamy z tego rezygnować, bo wiemy, że jest on w Elblągu bardzo potrzebny, dzieci i młodzież chcą się pokazać - podkreśla Eliza Kaczmarczyk, która jest współkoordynatorką konkursu z ramienia Młodzieżowego Domu Kultury. Konkurs organizowany jest wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 6. - Z roku na rok poziom konkursu staje się coraz wyższy. Zmienia się też repertuar, chociaż chcielibyśmy się zatrzymywać mimo wszystko przy tradycyjnych kolędach i pastorałkach – zaznacza nasza rozmówczyni.

Fot. Mikołaj Sobczak

- W kolędach wyjątkowy jest ten bożonarodzeniowy klimat, kojarzymy je ze świętami, z prezentami, ale to też jednocześnie bardzo piękne utwory. Warto powrócić do tych, które powstawały w XVIII, XIX w., te kolędy mają już wiele różnych opracowań, nowoczesnych aranżacji i to słychać także podczas tego konkursu – mówi Eliza Kaczmarczyk. - Dla uczestników taki konkurs to kolejne doświadczenie, widać, że wiąże się z nim pewien stres, ale ta adrenalina jednocześnie im pomaga – przyznaje.

- Jeszcze trochę się stresuję przed swoim występem, że coś może pójść nie tak, mam trochę chrypę i boję się, że wyjdzie dziwnie - mówi mała Lila, która też wzięła udział w przesłuchaniach. - Będę śpiewała "Kolędę Maryi", to moja ulubiona. Bardzo lubię śpiewać kolędy, śpiewam je nie tylko na konkursach, ale też śpiewamy u nas w domu – podkreśla dziewczynka.

Konkurs jest organizowany pod patronatem prezydenta Elbląga i biskupa elbląskiego. Chęć udziału zgłosiło w tym roku 41 uczestników z elbląskich szkół i przedszkoli. Celem konkursu jest m. in. wyszukiwanie młodych talentów w Elblągu i poszerzanie repertuaru uczniów. 18 stycznia odbędzie się koncert elbląskich Diamentów z MDK, na którym wystąpią także laureaci konkursu.

Laureaci konkursu:

Grand Prix: Maja Pietryka, Przedszkole nr 3

Pierwsze miejsce w kategorii przedszkoli otrzymał Piotr Pietruszyński z Przedszkola nr 26, drugie Liliana Bulska z Przedszkola nr 11, trzecie Nadia Lewandowska z Przedszkola nr 3.

Pierwsze miejsce w kategorii klas I-III otrzymała Oliwia Marcula z SP nr 16, drugie Lidia Stoń z SP nr 6, trzecie Liliana Rogalska z SSP nr 3.

Pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VIII otrzymała Wiktoria Leśniak z SP nr 25, drugie Nina Leonowicz z SSP nr 3, trzecie Łucja Kaczmarczyk z ZPSM.