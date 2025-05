Królowa nauk : matematyka i jej przyboczny

W poniedziałek (12 maja) matura z matematyki w zakresie rozszerzonym. Zwyczajowo uznawana jest za jeden z najtrudniejszych egzaminów. Tymczasem od kilku lat matematykę rozszerzoną wybiera coraz więcej maturzystów. W II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu spośród 162 tegorocznych maturzystów matematykę w zakresie rozszerzonym wybrało ponad 100 absolwentów. Dlaczego?

Uczelnie wyższe w procesie rekrutacji wysoko cenią wynik matury z matematyki w zakresie rozszerzonym. Nie dotyczy to tylko uczelni technicznych. Punkty z tego egzaminu są liczone także na kierunkach medycznych czy prawie. Stąd tak duże zainteresowanie egzaminem dojrzałości z matematyki rozszerzonej.

Jeden z licealistów z II LO w Elblągu ma już egzamin z matematyki zdany na 100% a jest dopiero w drugiej klasie. 16-letni Stanisław Jółkowski został finalistą prestiżowej Olimpiady Matematycznej. Jego nauczycielka Katarzyna Cybulska w swojej 35 letniej karierze nie pamięta, by w matematyce był w II LO taki sukces.

- Zadania z tej olimpiady są bardzo ciekawe. Szkolne zadania polegają zazwyczaj na przeliczeniu czegoś według wzoru, a na olimpiadzie są bardziej rozbudowane. Trzeba coś udowodnić, jest też wiele sposobów ich rozwiązania. I to jest ciekawsze - przyznaje Stanisław.

Pasja matematyczna rozbudziła się w 16-latku po skończeniu szkoły podstawowej. - Tata zaczął mnie wkręcać w taką inną matematykę. Przez jeden semestr chodziłem na zajęcia z matematyki do Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu – dodaje licealista.

Matematyka to przyszłość. Tak sądzi Stanisław Jółkowski i deklaruje, że w przyszłym roku też wystartuje w Olimpiadzie Matematycznej. - Może kiedyś będę pracował na uczelni. Na razie, jak jestem w liceum, to chcę z tej olimpiady wycisnąć co się da. To jest po prostu fajne, świetnie robi się te zadania.

Czy umiejętności matematyczne w życiu przydają się? - Nie wiem. To jest jakaś umiejętność, jak stolarstwo. Jak się to potrafi, to jest zawsze jest satysfakcja - dodaje Stanisław.

Ostatni raz, podobny sukces matematyczny odniósł uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu na początku lat 80. XX wieku.