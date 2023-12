Kurator oświaty w regionie odwołany

Krzysztof Marek Nowacki, kurator oświaty w województwie warmińsko-mazurskim, został odwołany przez ministrę edukacji Barbarę Nowacką. Oprócz niego funkcję utraciło jeszcze pięciu kuratorów w kraju.

O zmianach poinformowano na stronie MEiN. Kuratorów odwołano wczoraj także w województwach dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim.

Krzysztof Marek Nowacki stanowisko kuratora oświaty w regionie objął w 2016 r. Wcześniej pracował m. in. jako nauczyciel historii, działał też w olsztyńskich strukturach PiS m. in. jako radny miejski. Nie ma jeszcze informacji co do jego następcy.

Odwołania na stanowiskach kuratorów oświaty, których rola została zwiększona w ostatnich latach, to pokłosie zmian, jakie nastąpiły po ostatnich wyborach parlamentarnych. Najgłośniejszym medialnie było bez wątpienia odwołanie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, znanej z konserwatywnych poglądów, ale również z kontrowersyjnych wypowiedzi.

Przypomnijmy, że polską edukację na dniach czekają inne, daleko idące zmiany. 1 stycznia ponownie zostaną rozdzielone kompetencje ministerialne w tym zakresie, będziemy mieli Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym drugim stery obejmie Dariusz Wieczorek z Lewicy).