Ludzie, roboty, programowanie i rywalizacja (aktualizacja)

Fot. Mikołaj Sobczak

Areny walk, trasy do pokonania, bieżnie do przebiegnięcia... To nie zawody sportowe, a przynajmniej nie do końca. Uczniowie elbląskich szkół zmierzyli się dzisiaj (14 czerwca) w budowaniu i programowaniu robotów, a same roboty w SP nr 21 zmierzyły się ze sobą w kilku konkurencjach. Zobacz zdjęcia.

W SP nr 21 odbywają się dziś zmagania w ramach II Międzyszkolnych Zawodach Robotów BITBOT 2022. Polegają m. in. na konstruowaniu robotów (np. z popularnych klocków LEGO), programowaniu ich za pomocą tabletów przy użyciu aplikacji i różnych matematycznych funkcji, a potem wystawianiu ich do walki w poszczególnych konkurencjach. - Dzieci zmierzą się w czterech konkurencjach, dwie z nich to zawody robotów sumo (robot musi zepchnąć przeciwnika z maty – red.), druga to line follower (poruszanie się robota po wyznaczonej trasie – red.) i humanoid sprint (robot musi dotrzeć do celu na czas – red.) - mówi pan Patryk, sędzia dzisiejszych zmagań. - Rolę odgrywają funkcje i algorytmy, jakie zastosowały dzieci. Najciekawsze jest samo budowanie i programowanie, dzieciaki przy tym najwięcej się uczą – komentuje. Jednak samej nauki, przynajmniej w takim stereotypowym wymiarze, jakoś szczególnie nie widać na zawodach. Na pewno widać jednak naukę przez zabawę. Uczestnicy pokazują sobie roboty, jakie przygotowali, rozmawiają, testują swoje dzieła przed udziałem w konkurencjach... Jest głośno i – mimo "matematycznego" charakteru imprezy – sportowo. A może na obecność sportowego ducha wpływa jeszcze otoczenie szkolnej sali gimnastycznej? Tak czy owak na zajęcia szkolne z robotami chętnie wybralibyśmy się w czasach naszej podstawówki... i późniejszych etapów edukacji. A z LEGO to i w wolnym czasie przyjemnie pobudować niezależnie od wieku (w końcu sugerowana granica na opakowaniach kultowych klocków to 99 lat, ale i stulatek chyba może budować, podobno nikt tego nie sprawdza...). Jak tłumaczy nam sędzia dzisiejszych zawodów, takie zajęcia dla dzieci z udziałem programowania robotów mają już w sobie coś ze świata studenckiego, uczniowie nabywają różnych kompetencji, uczą się logicznego myślenia, a samo programowanie... - … a samo programowanie jest przyszłością – stwierdza dobitnie pan Patryk. Jak wyglądają przygotowania do takich zmagań i sam udział? O to spytaliśmy uczestników. Fot. Mikołaj Sobczak - Nasz robot nazywa się Baby Yoda, jak z Gwiezdnych wojen - mówi Mieszko. - Ma oczy, narty... - wymienia poszczególne elementy. - Wystąpi w sprincie. Musi jak najszybciej przejść wyznaczoną trasę. - Ma taką prędkość, że jak skręca, to może się przewrócić – dodaje drugi młody konstruktor Baby Yody, Szymon. No cóż, jest ryzyko, jest zabawa. Uczniowie dodają, że budowanie i programowanie daje największą radochę już na samych zawodach, gdzie jest trochę przyjemnego "stresiku". - Ja jestem Ola, a to jest Rainbow – mówi kolejna uczestniczka, wskazując na kolorowego robota. - Ma imię od tęczy, bo użyłam wielu kolorowych klocków. Też wystąpi w sprincie. Ma konstrukcję jak człowiek, bo musi przecież przejść, a nie przejechać trasę. Lubię oglądać, jak się ściga, to dla mnie najciekawszy moment. Samo budowanie i programowanie nie jest moim zdaniem bardzo trudne – dodaje uczennica. - Przed walkami sumo trzeba wytrzeć kółka, napęd. To daje większą przyczepność – mówi tonem fachowca Mateusz. - Konstrukcja robota musi być wytrzymała i ciężka, żeby trudno było go zepchnąć z maty – dodaje kolejny młody "programmer", Nikodem. Młodzi ludzie wyjaśniają, że tymi robotami nie steruje się w trakcie zmagań. Oni je programują, przygotowują, a potem już wszystko należy do maszyn. Roboty są więc ważne, ale (na szczęście?) liczy się przede wszystkim to, co wcześniej zrobi z nimi człowiek... Uczniowie dobrze to rozumieją i wydaje się, że technologia w takim wydaniu, z jaką mają do czynienia w ramach dzisiejszych zawodów i szkolnych zajęć, to dla nich coś zupełnie naturalnego... Kto wie, co skonstruują i zaprogramują w przyszłości? Wyniki w poszczególnych kategoriach: Line follower 1. Jan Szewczyk SP 19 2. Piotr Gawiński SP 21 3. Pola Rutecka SP 19 4. Edgar Walendzik, Patryk Łukasiak SP 21 5. Krzysztof Prokopów SP 21 Humanoid sprint: 1. Maksymilian Sieński, Aleksander Sieński SP 21 2. Olga Właszyn SP 21 3. Liwia Królikowska, Maja Jabłońska SP 21 4. Szymon Wesołowski, Mieszko Jurgielewicz SP SP 21 Sumo 1. Kacper Dębowski SSP3 2. Zofia Sroka, Oliwia Nitkiewicz SP 21 3. Tomasz Pakosz SP 21 4. Marcel Gerke SP 21 Lego sumo 1. Natasza Jarkowska, Wiktoria Krawczyk SP 21 2. Ireneusz Chybicki, Błażej Rutkowski SP 21 3. Bernard Kędziora, Maksymilian Szulc SP 21 4. Konrad Szemioto SP 21

TB