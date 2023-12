6 grudnia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International, w którym uczestniczyło blisko 300 osób. W akcję włączyli się zarówno studenci ANS w Elblągu, jak i młodzież z elbląskich szkół średnich, w tym m.in. II Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu, III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu. Zobacz więcej zdjęć.

Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu dotyczącego roli pomagania w życiu człowieka na przykładzie bajki Reksio, który wygłosiła dr Anna Majer z Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Następnie organizatorka Maratonu Pisania Listów - dr Olga Filaszkiewicz, wykładowca w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu, zaznajomiła wszystkich zebranych z działalnością Amnesty International oraz corocznymi maratonami pisania listów. Podkreśliła, że jest to jedna z największych na świecie akcji na rzecz praw człowieka, w czasie której miliony ludzi na całym świecie jednoczy siły, żeby upomnieć się o konkretne osoby, których prawa są łamane i odmienić ich los.

- Dziś mamy 6 grudnia. To dzień, w którym w naszej kulturze obchodzimy Mikołajki. Cieszę się, że w tym roku tak licznie wesprzemy swoim czasem, uwagą i zaangażowaniem tych, którzy tego potrzebują, a których prawa człowieka są łamane. Każdy napisany list to taki mały mikołajkowy prezent dla Any Marii, Rockiego i Ahmeda - mówiła dr Olga Filaszkiewicz.

Po wstępie teoretycznym przyszedł czas na przejście do czynów. W tym roku uczestnicy Maratonu walczyli o sprawiedliwość dla trzech osób, których sylwetki zaprezentowali studenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Pierwszą z nich była Ana Maria Santos Cruz - matka aktywisty Pedro Henrique, który w wieku 31 lat został zastrzelony przez zakapturzonych mężczyzn. Cztery lata później policjanci podejrzani o jego zabójstwo nadal są w czynnej służbie, a proces jeszcze się nie rozpoczął.

Kolejnym był Rocky Myers - czarnoskóry mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną, który został skazany na karę śmierci za morderstwo pomimo braku dowodów bezpośrednio łączących go z miejscem zbrodni oraz pomimo wycofania zeznań przez kluczowego świadka. Wbrew woli ławy przysięgłych sędzia skazał go na śmierć.

Ostatnią osobą był Ahmed Mansoor - poeta, bloger oraz obrońca praw człowieka, który obecnie przebywa w więzieniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za mówienie o łamaniu praw człowieka w tym kraju.

Historie przedstawionych osób zrobiły na zebranych bardzo duże wrażenie.

- Musimy pomagać. Nie można pozwolić, aby ludzie jak Ahmed cierpieli za chęć niesienia pomocy innym i walczenia o ich prawa - mówiła Karolina, uczennica biorąca udział w Maratonie.

- Nie możemy pozostać obojętni na los osób niesłusznie skazanych, ponieważ każdego z nas może to spotkać i wtedy również liczylibyśmy na pomoc innych - podkreślił Michał, student Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Uczestnicy Maratonu mieli możliwość okazać wsparcie tym, których spotyka niesprawiedliwość, więzienie i prześladowania. Efektem działań uczniów i studentów było blisko 700 napisanych listów, które trafią do decydentów w USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Brazylii.