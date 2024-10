Medyczna i społeczna inauguracja

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, dawna EUH-E, rozpoczęła 23. rok akademicki w swojej historii. Zobacz zdjęcia z inauguracji.

- Miniony rok akademicki był dla naszej społeczności czasem intensywnej pracy, wyzwań, ale także wielu sukcesów, staramy się konsekwentnie podążać obranym kursem - mówiła dziś dr Magdalena Dubiella-Polakowska, rektor akademii. - Z wielką radością informuję, że jednym z kluczowych osiągnięć minionego roku akademickiego było uzyskanie pozytywnej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku lekarskiego. Świadczy to o realizacji naszych celów, a cele te osiągamy dzięki zaangażowaniu całego zespołu – podkreślała. Przywołała szereg innych osiągnięć akademii i podkreśliła, że mury uczelni niedawno opuścili już pierwsi absolwenci kierunku psychologia. - Wydarzenie ma to ogromne znaczenie dla regionu, który zmaga się z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę psychologiczną – mówiła Magdalena Dubiella-Polakowska. - Dzisiejsza uroczystość to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej uczelni. Składam serdeczne podziękowania kadrze akademickiej, administracji, wszystkim pracownikom za ich codzienny trud, zaangażowanie i pasję – wskazywała.

Podczas inauguracji głos zabierali parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele władzy różnego szczebla, a także pracownicy naukowi akademii. Odbyła się też oczywiście uroczysta immatrykulacja. Do nowych studentów przemawiała dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prorektor ds. studenckich i kształcenia medycznego.

- To dla was zabrzmiało dziś Gaude Mater Polonia, Ciesz się Matko Polsko, polski średniowieczny hymn śpiewany ku czci wielkich narodowych zwycięstw, a dziś stanowiący symboliczne, tradycyjne przywitanie społeczności akademickiej z jej wielowiekową tradycją i wartościami – mówiła prorektor. - Witam was w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu i zapewniam, że z naszej strony, władz, nauczycieli akademickich, wszystkich pracowników dołożymy wszelkich starań, by okres studiów na naszej uczelni przyczynił się do waszych przyszłych sukcesów zawodowych i osobistych – wskazała. - Chciałabym, abyście ten okres swojego życia wspominali jak najlepiej, rozwijali posiadane talenty, traktując uczelnię jako miejsce realizacji różnorodnych ambicji, marzeń, aspiracji, spotkali tu swoich przyjaciół, a może swoją miłość? Jest naszym marzeniem, żebyście traktowali uczelnię jak swój drugi dom – mówiła m. in. Beata Januszko-Giergielewicz.

Jak przypomina strona akademii, AMiSNS, to "niepubliczna szkoła wyższa, która na początku funkcjonowała jako uczelnia zawodowa, a od lutego 2004 jako uczelnia akademicka, z prawem prowadzenia studiów magisterskich. Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczno-materialną. Zatrudnia 26 profesorów oraz 18 doktorów habilitowanych".