Medyczne i społeczne otwarte drzwi

20 marca Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu otworzyła drzwi dla przyszłych studentów. Można było się między innymi... przebadać. Zobacz zdjęcia.

Wydarzenie było skierowane głównie do uczniów szkół średnich z Elbląga i okolic, którzy podczas poznawania uczelni mieli okazję porozmawiać z jej pracownikami oraz studentami.

- To dla nich przede wszystkim okazja do poznania nas, starszych kolegów, bo jak się kogoś zna, to łatwiej jest się później w nowym miejscu zaaklimatyzować - mówi Agnieszka, studentka drugiego roku kierunku lekarskiego. - Mamy na dziś przygotowane stanowiska z bardziej praktycznymi zajęciami oraz informacyjne, dotyczące każdego naszego wydziału.

- Jednym z tych praktycznych stanowisk jest na przykład to z USG FAST, które służy do USG ratunkowego, ale mamy też stanowisko z poradami dietetycznymi, czy takie, gdzie można się przebadać - dodaje Dawid, pielęgniarz.

Jak zapewniała Zyta Wrzos, Kierownik Działu Rekrutacji i Promocji, na odwiedzających czekało nie tylko oprowadzanie po uczelni, spotkania ze studentami i pracownikami poszczególnych wydziałów, ale też udział w pokazie sprzętu i działań ratunkowych, zajęcia z walizką detektywistyczną, czy zapoznanie się z wyposażeniem i możliwościami Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie można poćwiczyć zabiegi czy odbieranie porodu. To doświadczenie szczególnie polecała Magdalena Lewacka, studentka pielęgniarstwa i zastępca rezydenta w parlamencie studenckim.

- Symulacje naprawdę robią robotę, pozwalają się odpowiednio przygotować na różne sytuacje, które będą na nas czekać w szpitalu. Dzięki nim, początki pracy na oddziale nie wydają się takie przerażające.

- Właśnie wracamy z prezentacji, podczas której pacjentka miała kamicę nerkową i studenci podawali jej leki przeciwbólowe - opowiada Weronika, uczennica II LO w Elblągu. - Byliśmy też na EKG, które mogliśmy nawzajem sobie zrobić. Jeszcze nie wiem, gdzie będę studiować, na razie zbieram doświadczenie i szukam – podkreśla dziewczyna.

Na Dniu Otwartym pojawiły się również stanowiska służb mundurowych, między innymi Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Wojskowe Centrum Rekrutacji i Służba Celno-Skarbowa.

- Uczelnia zaprasza do studiowania bezpieczeństwa wewnętrznego, a służby promują swoje formacje, przy okazji prowadząc też nabór - mówi Zbigniew Tuszyński, podpułkownik rezerwy. - Można dostać się do służby, rozpocząć pracę i na swoje studia samemu zarabiać - podkreśla.

- Kierunki są interesujące, najbardziej zaciekawiła mnie służba więzienna - mówi Julia z IV LO. - Wcześniej o tym nie myślałam, dopiero teraz. Trochę mnie to spotkanie zainspirowało, ale myślę, że i tak wybiorę kosmetologię, choć do matury jeszcze czas - wyznaje licealistka.