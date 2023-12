Międzynarodowo w Liceum Sztuk Plastycznych

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym dzięki programowi Erasmus+ współpracuje z placówkami edukacyjnymi z 18 krajów. Zrealizowało dotychczas osiem projektów, kolejne potrwają aż do 2027 roku. Zobacz zdjęcia.

- Program Erasmus+ jest symbolem międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji. Korzyści płynące z udziału w projektach z dziedziny sztuki są dla naszej szkoły szczególne. Dają one uczniom i nauczycielom niepowtarzalną szansę na poszerzanie horyzontów artystycznych, zdobywanie doświadczeń międzykulturowych i tworzenie globalnych więzi w świecie sztuki, nabywania kompetencji kluczowych. Z tych właśnie powodów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym od 2009 roku nieprzerwanie korzysta z tej możliwości – informuje Joanna Jastrzębska, koordynator projektów Erasmus+ w LSP w Gronowie Górnym.

Prowadzenie projektu to duże wyzwanie logistyczne, wymagające dużego nakładu pracy nauczycieli i uczniów.

- Z powodzeniem udało nam się do tej pory zrealizować 8 takich projektów: European Energy Ambassadors (odznaczony wyróżnieniem Star Project), Art Connecting Us, Career in Art (wyróżniony pojawieniem się w Kompendium Erasmusa dla najlepszych projektów 2017 roku), Nauczyciel- Menadżer w Innowacyjnej Szkole, Promoting Art, Międzynarodowi Nauczyciele w Międzynarodowej Szkole, Discovering New oraz trwające obecnie projekty w ramach finansowania do 2027 roku - Akredytacja Erasmusa – dodaje Joanna Jastrzębska. - Skąd w nas tyle motywacji i chęci do realizacji projektów? Znamy ich nieocenioną wartość!

Dzięki projektom LSP rozpoczęło współpracę z artystycznymi placówkami edukacyjnymi z różnych krajów europejskich. Obecnie jest ich 18! Ta międzykulturowa wymiana przyczyniła się do nadania placówce "międzynarodowego wymiaru", prowadzi do poznania różnorodności perspektyw i stylów artystycznych. Uczniowie i nauczyciele mieli i mają okazję zanurzenia się w różnorodnych tradycjach kulturowych, wymiany doświadczeń i technik, wzbogacenia warsztatu i rozwinąć swoje umiejętności.

Uczestnicy mają szansę brać udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli i artystów w różnych krajach.

- W Turcji uczyliśmy się Ebru- malowania na wodzie, w Rumunii poznaliśmy ludową ceramikę, w Bułgarii haftowaliśmy. Włochy i Francja dały nam wiedzę o klasycznej architekturze i najznakomitszych mistrzach. W Słowacji poznawaliśmy techniki suchej igły. Podczas październikowego wyjazdu do Belgii w tym roku, doskonaliliśmy techniki ilustracyjne. To zaledwie ułamek wiedzy jaką Uczniowie projektów mogli zdobyć w czasie mobilności. Kontakt z żywą historią i kulturą, dziełami mistrzów, różnorodnymi środowiskami artystycznymi stymuluje kreatywność i zachęca do eksperymentowania z nowymi formami wyrazu. Współpraca z rówieśnikami z różnych krajów rozwija umiejętność współpracy i otwartość na nowe pomysły, doskonali kompetencje kluczowe w zakresie krytycznego myślenia, działania projektowego, interdyscyplinarnego, komunikacji, rozwiązywania problemów – dodaje Joanna Jastrzębska.

Udział w projekcie Erasmus sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych, a wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym nie sprawiają uczniom LSP trudności. Nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele biorący udział w mobilności szkoleniowej mają okazję doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w językach obcych. To ważne nie tylko z perspektywy artystycznej, ale również przydatne w kontekście późniejszej kariery zawodowej.

Realizacja projektów Erasmus+ stała się stałym elementem pracy i nauki w Liceum Sztuk Plastycznych, prowadzi do rozwoju szkoły i jej uczestników.

- Edukacja artystyczna i nauka w naszej szkole staje się pełniejsza i bardziej inspirująca. Zapraszamy do naszej szkoły uczniów zainteresowanych kulturą, sztuką i edukacją artystyczną w wymiarze europejskim – dodają przedstawiciele Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

--- komunikat ---