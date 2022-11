Najlepsi ze stypendiami premiera

62 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce odebrało w środę (23 listopada) stypendia premiera. - Mam za sobą w życiu bardzo trudny okres, wówczas opuściłem się w nauce, raz nawet nie zdałem. Jednak wszystko można zmienić jeśli się tego chce. Teraz mam średnią ocen 5,56 - mówi Victor Hakem, uczeń IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, jeden ze stypendystów. Zobacz zdjęcia.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za dobre wyniki w nauce wynosi 300 zł miesięcznie. Jest wypłacane w dwóch transzach. W środę w Elblągu odebrało je 62 uczniów. Jednym z nich był Victor Hakem z IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Otrzymał je za wysoką średnią ocen: 5,56. - W życiu bywało różnie. W ubiegłym roku miałem średnią 4,42 , ale w jednym roku było też tak, że nie zdałem. Miałem bardzo trudny okres w życiu, kiedy z tego powodu trafiłem z Warszawy do Elbląga, pomyślałem, że trzeba to życie zmienić. Pokazałem, że można coś zmienić, jeśli się tego chce. Jak się zbierzesz w sobie, to dasz radę - mówi Victor.

Victor interesuje się również sportem. Grał w koszykówkę w jednej z warszawskich drużyn. - Zajmowałem się także modelingiem, myślę też może o aktorstwie. Czas pokaże. Ważne, że udało mi się naprawić moje życie - mówi uczeń.

Stypendystką premiera jest również Emilia Rybicka, uczennica IV klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. - Starałam się utrzymać dobre wyniki ze wszystkich przedmiotów. Jednak najbardziej cenię sobie ekonomię. Lubię się uczyć, sprawia mi to dużą satysfakcję, szczególnie gdy nauka przynosi dobre efekty - mówi Emilia.

Stypendia premiera w województwie warmińsko-mazurskim otrzymało łącznie 219 uczniów. - Przyznawane są one co roku uczniom szkół, które kończą się maturą. Każda ze szkół typuje do stypendium jedną osobę. Kryterium jest wysoka średnia ocen: powyżej 4,75 i bardzo dobre zachowanie – zaznacza Krzysztof Marek Nowacki, warmińsko-mazurski kurator oświaty.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.