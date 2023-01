O świętach śpiewająco

III Elbląski Konkurs Kolęd i Pastorałek odbył się dziś (13 stycznia) w Szkole Podstawowej nr 6. Wystąpiło 46 uczniów z elbląskich szkół i przedszkoli. Zobacz zdjęcia.

Co w występowaniu w takim konkursie daje najwięcej radości?

- Że można zaśpiewać coś w swoim stylu, wyrazić swoje uczucia, to jest piękne – mówi Lena, jedna z uczestniczek.

- Jak ktoś marzy o śpiewaniu, to może w ten sposób spełniać swoje marzenie – dodaje Julia.

- A w kolędach najlepsze jest to, że można wspólnie pośpiewać z rodziną. Bardzo lubię ten zwyczaj – podkreśla Łucja.

Dziewczyny wymieniają kolejno swoje ulubione kolędy. To “Cicha noc”, “Gdy śliczna Panna” i “Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Występ przed publicznością to zawsze pewien stres. Jak radzili z nim sobie uczestnicy?

- Na początku był stres, ale na scenie czuło się od wszystkich dobro i wsparcie – mówi Lena.

- Dla mnie najważniejsze jest to, że nawet jeśli na występie coś się nie uda, to liczy się, że chciało się spróbować – to słowa Julki. Z kolei Łucja podkreśla, że “na początku się nie stresowała, a potem zaczęła się mega stresować”.

Organizatorką konkursu, wraz z Elizą Kaczmarczyk, jest Klaudia Makowska, muzyk i nauczycielka w SP nr 6.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Jestem zaskoczona, że zgłosiło się aż tyle osób – przyznaje. - Otrzymaliśmy 46 zgłoszeń, a więc bardzo dużo, najwięcej było w kategorii klas I-III. Myślę, że poziom konkursu jest wysoki, z roku na rok wyższy. Mam nadzieję, że ten przegląd już na stałe wpisze się w naszą elbląską tradycję – dodaje nauczycielka. Patronat nad wydarzeniem ponownie objęli prezydent Elbląga oraz biskup diecezji elbląskiej. W jury konkursu zasiadły dyrektor SP nr 6 Małgorzata Ptasznik, nauczycielka śpiewu solowego w ZPSM w Elblągu Magdalena Poronin, nauczycielka skrzypiec ze Społecznej Szkoły Muzycznej w Ostródzie Urszula Leśniewska oraz nauczycielka z Pracowni Technik Efektywnego Uczenia Się w MDK Agata Ciesielska.

- Jestem miło zaskoczona, poziom konkursu jest bardzo wysoki – mówi Magdalena Poronin. - Dominowała muzyka świąteczna, ale zdarzały się też tradycyjne kolędy - dodaje. Nauczycielka przyznaje, że nie jest łatwo oceniać występy młodych ludzi, trzeba tutaj więcej wrażliwości. A scena ma swoje prawa. - Żeby pięknie śpiewać, nie wystarczy tylko piękny głos. Trzeba umieć się zachować na scenie, dobrze interpretować tekst, wyglądać, być "scenicznym". To cała paleta barw, która składa się w postać na scenie – podkreśla jurorka. Dziś właśnie wszystkie te elementy podlegały ocenie jury.

Jak zakończył się dzisiejszy konkurs? Zdobywczynią Grand Prix podczas III Konkursu Kolęd i Pastorałek w Elblągu została Olivia Majewska. Zwyciężczyni wystąpi w koncercie świątecznym zespołu Diamenty.