Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów

Absolwenci szkół podstawowych i maturzyści poznali już wyniki egzaminów. Elbląscy ósmoklasiści z egzaminu z języka polskiego uzyskali średnio 55 procent punktów możliwych do zdobycia, a z matematyki było to 58 procent. Maturę w Elblągu zdało 77 procent uczniów.

Pod koniec maja do egzaminu ósmoklasisty w Elblągu przystąpiło 1457 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, w tym 12 uczniów z Ukrainy. Każdy ósmoklasista zdawał egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych: j. polskiego, matematyki i j. obcego nowożytnego. Większość uczniów w Elblągu wybrała język angielski. Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, elbląscy uczniowie średnio z języka polskiego zdobyli 55 procent punktów, z matematyki 58 procent., a z języka angielskiego 70 procent.

- Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych – informuje OKE w Łomży.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej.

- Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte – podaje OKE w Łomży.

W tym roku do matury w Elblągu przystąpiło 1 230 osób. Jak informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, zdawalność w Elblągu wyniosła 77 procent. Średni wynik osiągnięty przez tegorocznych absolwentów elbląskich szkół średnich z egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 50 procent. Z matematyki na poziomie podstawowym średni wynik to 57 procent. Średnia z języka angielskiego, który wybrało najwięcej maturzystów, to 76 procent. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 9 września 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty - średnie wyniki w szkołach w Elblągu wg OKE w Łomży

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu (liczba zdających - 123 osoby): średni wynik z języka polskiego - 58 proc., matematyka - 57 proc., język angielski - 73 proc.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu (liczba zdających - 111): średni wynik z języka polskiego - 51 proc., matematyka - 45 proc., język angielski - 59 proc.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Elblągu (liczba zdających - 63): średni wynik z języka polskiego - 58 proc., matematyka - 62 proc., język angielski - 80 proc.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu (liczba zdających - 30): średni wynik z języka polskiego - 48 proc., matematyka - 53 proc., język angielski - 46 proc.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu (liczba zdających - 70): średni wynik z języka polskiego - 52 proc., matematyka - 49 proc., język angielski - 59 proc.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu (liczba zdających - 110): średni wynik z języka polskiego - 60 proc., matematyka - 66 proc., język angielski - 76 proc.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu (liczba zdających - 132): średni wynik z języka polskiego - 61 proc., matematyka - 65 proc., język angielski - 74 proc.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu (liczba zdających - 50): średni wynik z języka polskiego - 56 proc., matematyka - 35 proc., język angielski - 55 proc.

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu (liczba zdających - 82): średni wynik z języka polskiego - 54 proc., matematyka - 62 proc., język angielski - 77 proc.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu (liczba zdających - 80): średni wynik z języka polskiego - 57 proc., matematyka - 60 proc., język angielski - 70 proc.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Franciszka II Rakoczego w Elblągu (liczba zdających - 122): średni wynik z języka polskiego - 57 proc., matematyka - 60 proc., język angielski - 76 proc.

Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu (liczba zdających - 108): średni wynik z języka polskiego - 49 proc., matematyka - 63 proc., język angielski - 76 proc.

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu (liczba zdających - 132): średni wynik z języka polskiego - 55 proc., matematyka - 60 proc., język angielski - 69 proc.

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu (liczba zdających - 28): średni wynik z języka polskiego - 42 proc., matematyka - 27 proc., język angielski - 40 proc.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu (liczba zdających - 69): średni wynik z języka polskiego - 58 proc., matematyka - 62 proc., język angielski - 74 proc.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Elblągu (liczba zdających - 26): średni wynik z języka polskiego - 62 proc., matematyka - 78 proc., język angielski - 83 proc.

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Elblągu (liczba zdających - 18): średni wynik z języka polskiego - 56 proc., matematyka - 66 proc., język angielski - 74 proc.

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu (liczba zdających - 8): średni wynik z języka polskiego - 42 proc., matematyka - 28 proc., język angielski - 46 proc.

Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg - 2 osoby podeszły do egzaminu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu (liczba zdających - 22): średni wynik z języka polskiego - 71 proc., matematyka - 84 proc., język angielski - 95 proc.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Elblągu (liczba zdających - 20 osób): średni wynik z języka polskiego - 19 proc., matematyka - 16 proc., język angielski - 20 proc.

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu (liczba zdających - 54 osoby): średni wynik z języka polskiego - 57 proc., matematyka - 62 proc., język angielski - 70 proc.

Matura 2022 - zdawalność i średnie wyniki w szkołach w Elblągu wg OKE w Łomży

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka - zdawalność 100 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 190 osób): język polski poziom podstawowy - 65 proc., język angielski poziom podstawowy - 93 proc., matematyka - 84 proc.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych - zdawalność 100 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 8 osób): język polski poziom podstawowy - 56 proc., język angielski poziom podstawowy - 86 proc., matematyka - 69 proc.

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących - zdawalność 99 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło osób 146): język polski poziom podstawowy - 60 proc., język angielski poziom podstawowy - 89 proc., matematyka - 73 proc.

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - zdawalność 96 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 96 osób): język polski poziom podstawowy - 58 proc., język angielski poziom podstawowy - 81 proc., matematyka - 62 proc.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi - zdawalność 93 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 14 osób): język polski poziom podstawowy - 46 proc., język angielski poziom podstawowy - 92 proc., matematyka - 59 proc.

Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych - zdawalność 77 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 161 osób): język polski poziom podstawowy - 41 proc., język angielski poziom podstawowy - 83 proc., matematyka - 56 proc.

Publiczne Liceum w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja - zdawalność 76 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 21 osób): język polski poziom podstawowy - 58 proc., język angielski poziom podstawowy - 83 proc., matematyka - 50 proc.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - zdawalność 76 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 55 osób): język polski poziom podstawowy - 41 proc., język angielski poziom podstawowy - 69 proc., matematyka - 47 proc.

Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika - zdawalność 75 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 20 osób): język polski poziom podstawowy - 61 proc., język angielski poziom podstawowy - 68 proc., matematyka - 50 proc.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - zdawalność 70 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 73 osób): język polski poziom podstawowy - 40 proc., język angielski poziom podstawowy - 63 proc., matematyka - 49 proc.

Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych - zdawalność 64 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 90 osób): język polski poziom podstawowy - 42 proc., język angielski poziom podstawowy - 62 proc., matematyka - 42 proc.

Technikum w Zespole Szkół Gospodarczych - zdawalność 58 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 57 osób): język polski poziom podstawowy - 51 proc., język angielski poziom podstawowy - 65 proc., matematyka - 39 proc.

Technikum w Zespole Szkół Technicznych - zdawalność 56 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiły 82 osoby): język polski poziom podstawowy - 46 proc., język angielski poziom podstawowy - 66 proc., matematyka - 39 proc.

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - zdawalność 14 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 7 osób): język polski poziom podstawowy - 37 proc., język angielski poziom podstawowy - 57 proc., matematyka - 29 proc.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus - zdawalność 12 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiło 36 osób): język polski poziom podstawowy - 35 proc., język angielski poziom podstawowy - 49 proc., matematyka - 21 proc.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak - zdawalność 12 proc. (do wszystkich egzaminów przystąpiły 33 osoby): język polski poziom podstawowy - 30 proc., język angielski poziom podstawowy - 47 proc., matematyka - 19 proc.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - zdawalność 0 proc. (do egzaminu podeszło 7 osób): język polski - 25 proc., język angielski - 40 proc., matematyka - 23 proc.