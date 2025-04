Sprawni w zawodzie

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie 2025” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. Zdjęcia.

Tegoroczny, jubileuszowy konkurs zorganizowany został przez Hufiec Pracy w Elblągu. Do rywalizacji przystąpiło ośmiu najlepszych uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy brali udział w lokalnych eliminacjach pierwszego etapu. Komisja konkursowa składająca się z trzech członków, w tym dwóch doświadczonych instruktorów nauki zawodu z CKZiU oraz kierownika Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania WK OHP w Olsztynie.

Konkurs rozpoczął się od części teoretycznej, w której uczniowie musieli zmierzyć się z testem wyboru. Pytania dotyczące podstaw mechaniki oraz eksploatacji pojazdów samochodowych miały na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej uczestników. Po tym etapie przyszedł czas na zadania praktyczne, które miały miejsce na warsztatach. Uczniowie mieli za zadanie przeprowadzenie przeglądu pojazdu przed eksploatacją wiosenno-letnią oraz wymianę drążków kierowniczych. To zadanie nie tylko wymagało umiejętności technicznych, ale także precyzji i odpowiedzialności, które są kluczowe w pracy mechanika. Konkurencja była bardzo wysoka, wszystkie zespoły wykazały się dużą determinacją i zaangażowaniem.

To pokazuje, że w naszym regionie mamy wielu utalentowanych przyszłych mechaników. Po zakończeniu konkursu komisja dokonała oceny prac uczestników, biorąc pod uwagę zarówno wyniki teoretyczne, jak i praktyczne. Po intensywnych zmaganiach i wykazaniu się swoimi umiejętnościami, komisja wybrała najlepszego mechanika województwa warmińsko-mazurskiego. Zwycięzcą okazał się przedstawiciel CKiW Gołdap, a drugie miejsce to HP Olsztyn i trzecie OSiW Pasłęk. Zwycięzca będzie reprezentował województwo warmińsko-mazurskie na etapie ogólnopolskim konkursu w Gołdapi, co jest nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale także doskonałą okazją do dalszego rozwoju w zawodzie.

Konkurs „Sprawny w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych” to doskonała inicjatywa, która promuje kształcenie zawodowe oraz rozwija umiejętności praktyczne młodych ludzi. Wspiera również współpracę między różnymi instytucjami edukacyjnymi a branżą motoryzacyjną, co przyczynia się do podnoszenia standardów kształcenia w Polsce.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia zwycięzcy w dalszej rywalizacji!