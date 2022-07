Studiuj bezpłatnie i zyskaj aż 2600 zł miesięcznie!

Nie jest tajemnicą, że idąc na studia dążymy do tego, aby po ich ukończeniu mieć atrakcyjną, dobrze płatną pracę. Co jednak zrobić, aby podreperować swój budżet w trakcie studiowania? W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu znaleźliśmy na to sposób!

Nawet 2600 zł miesięcznie dla Ciebie na bezpłatnych studiach Dzięki przygotowanym dla Ciebie stypendiom możesz otrzymywać nawet 2600 zł miesięcznie, studiując całkowicie za darmo w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (wcześniej PWSZ w Elblągu). Połączenie bezpłatnych studiów z bogatym programem stypendialnym czyni ANS w Elblągu wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do studiowania. Korzystając z systemu stypendialnego możesz obniżyć lub nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Jedyna państwowa Akademia w Elblągu - wybierz studia dla siebie! W ANS w Elblągu przygotowaliśmy dla Ciebie 14 kierunków kształcenia oraz 25 specjalności na bezpłatnych studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich, a także bogatą ofertę studiów zaocznych! Mamy dla Ciebie zarówno nowości, jak i pewniaki od lat cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku rozpoczynamy kształcenie specjalistów w jednej z najdynamiczniej rozwijających się branż – branży Beauty, na nowym kierunku studiów – Kosmetologia*. Jeżeli chcesz zostać inżynierem i myślisz o studiach politechnicznych, to nie wahaj się i wybierz Mechanikę i Budowę Maszyn lub Budownictwo. Przyszli informatycy odnajdą się u nas na najczęściej wybieranym kierunku studiów w Polsce – Informatyce. Jeśli masz smykałkę do języków, lubisz pracę z dziećmi lub marzysz o studiach humanistycznych, to idealnym wyborem będą: Filologia Polska, Filologia Angielska, Pedagogika, Logopedia lub Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Interesujesz się finansami, ekonomią lub chcesz związać swoją przyszłość z pracą w administracji? Na pewno zainteresuje Cię kształcenie na kierunkach: Ekonomia, Administracja i Studia Menadżersko-Prawne. Niezależnie od Twojego wyboru zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności niezbędne do wykonywania upragnionego zawodu. Praktyczny wymiar studiów Wysokie stypendia i atrakcyjne kierunki studiów to nie wszystko co możemy Tobie zaoferować! Kluczem do sukcesu jest połączenie pasji z umiejętnościami potrzebnymi na rynku pracy. Możesz to osiągnąć dzięki praktycznemu wymiarowi studiów w ANS w Elblągu, który sprawia, że nasi absolwenci są postrzegani jako świetnie wykwalifikowani specjaliści posiadający znacznie większe szanse na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie. Jeżeli chcesz studiować i pracować, to w ANS w Elblągu dajemy Ci możliwość skorzystania ze studiów zaocznych lub bezpłatnych studiów popołudniowych. Nie zwlekaj! Rejestracja elektroniczna kandydatów na rok akademicki 2022/2023 już się rozpoczęła! Pełna oferta kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej ans-elblag.pl/kierunki-studiow/ Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg www.ans-elblag.pl Biuro Informacji Rekrutacyjnej tel. 55 629 05 54 e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl ---materiał partnera--- * kierunek oczekuje na akceptację MEiN.

