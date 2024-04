Sukces uczniów w konkursie First Lego League.

Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu może z dumą ogłosić, że drużyna X-Bricks osiągnęła znaczący sukces w ogólnopolskim finale konkursu FIRST LEGO League. Zajęliśmy w kategorii innowacyjny projekt pierwsze miejsce, a w ogólnej klasyfikacji pomimo zaciętej konkurencji, X-Bricks zajął czwarte miejsce, co dowodzi zarówno ich umiejętności technicznych, jak i zdolności do kreatywnego myślenia.

Projekt innowacyjny dotyczył połączenia technologii ze sztuką. Uczniowie wpadli na pomysł stworzenia małego urządzenia wyświetlającego dyskretnie tłumacza języka migowego, które pomoże osobie niesłyszącej w odbiorze sztuki teatralnej. Urządzenie nie emituje dużej ilości światła, co ma olbrzymie znaczenie w wykorzystaniu go podczas spektaklu na widowni. W konkursie, który połączył pasję do robotyki z dążeniem do innowacyjnych rozwiązań, drużyna X-Bricks wykazała się nie tylko doskonałą techniką budowy robotów, ale także głęboką wizją zmian w lokalnej społeczności. Ich projekt innowacyjny został uznany za najlepszy w Polsce, co potwierdza ich zaangażowanie i determinację w poszukiwaniu rozwiązań na rzecz swojego otoczenia.

FIRST LEGO League to wyjątkowe wydarzenie, w którym uczniowie muszą stworzyć roboty, zdolne do wykonywania zadań na specjalnej macie, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Jednakże, konkurs ten to nie tylko próba techniczna, to także proces rozwijania umiejętności konstruowania, projektowania i programowania. Decydującym elementem jest również strategia, która obejmuje wybór kolejności misji do wykonania, przydział odpowiedzialności w zespole oraz radzenie sobie z trudnymi emocjami podczas przygotowań i turnieju.

Podczas przygotowań do konkursu, członkowie drużyny X-Bricks musieli nie tylko zdobywać wiedzę techniczną, ale także rozwijać umiejętności miękkie, takie jak współpraca, komunikacja i kreatywne myślenie. Wsparcie i zaangażowanie nauczycieli, rodziców oraz lokalnej społeczności było kluczowe dla osiągnięcia tego sukcesu. Jednakże, droga do finału nie była łatwa. Każdy etap przygotowań wymagał od uczestników pokonywania własnych ograniczeń, radzenia sobie z trudnościami oraz ciężkiej pracy. Ich determinacja i zaangażowanie to właśnie te cechy, które wyróżniają drużynę X-Bricks na tle innych.

Niezależnie od wyniku, udział w konkursie FIRST LEGO League był dla drużyny X-Bricks niezwykłą przygodą pełną nauki, współpracy i nowych doświadczeń. To właśnie dzięki takim wydarzeniom młodzi ludzie mają szansę rozwijać się nie tylko jako technicy, ale także jako kreatywni myśliciele i liderzy przyszłości. Ponadto, zdobycie czwartego miejsca na polskim etapie turnieju FLL otworzyło przed nami możliwość reprezentacji naszej szkoły na światowych finałach tego prestiżowego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych czy Hong-Kongu. Jednakże organizacja takiego wyjazdu wiąże się z kosztami, które niestety przekraczają nasze aktualne możliwości budżetowe.

Drużyna X-Bricks udowodniła, że marzenia można osiągnąć poprzez determinację, pasję i zaangażowanie. Ich sukces to nie tylko zasługa umiejętności technicznych, ale także ducha współpracy, innowacyjnego myślenia i wiary w siebie. W ten sposób, X-Bricks staje się inspiracją dla innych uczniów, motywując ich do podążania za swoimi marzeniami i realizowania ambitnych celów. Drużyna X-Bricks: Liwia Królikowska, Konrad Szemioto-Jasiński, Mateusz Kasprzyk, Franciszek Kubera i Rafał Owijan. Opiekunem wspaniałej drużyny X-Bricks jest Elżbieta Bartnicka, nauczyciel SP21 w Elblągu. Gratulacje!