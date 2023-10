Sukcesy graficzne uczniów Liceum Sztuk Plastycznych

Uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w ostatnim czasie odnieśli sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach w technikach graficznych. Zdobyli nagrody, wyróżnienia i kwalifikacje do wystaw.

- Techniki graficzne to jedna ze specjalizacji w naszej szkole. Realizujemy graficzne działania manualne i cyfrowe. Od lat nasi uczniowie odnoszą sukcesy zarówno w tradycyjnych technikach jak i tych współczesnych – projektowych, świadczące o wysokim poziomie kształcenia w tej dziedzinie, talencie uczniów i zaangażowaniu nauczycieli - informuje Krystyna Brinkiewicz, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych. Szkoła ma pracownie do realizacji grafiki artystycznej w zakresie technik wypukłodrukowych (linoryt, drzeworyt), wklęsłodrukowych (techniki trawione: akwaforta, akwatinta) i płaskich (techniki litograficzne) oraz pełne zaplecze cyfrowe z najnowszym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem Adobe.

- Warsztat graficzny jest złożonym i wymagającym procesem pracy, realizowanym w pracowniach specjalizacyjnych Technik graficznych. Na efekt końcowy trzeba czasem poczekać, poczynić serię prób, dokonać wyboru, poznać warsztat i nabyć umiejętności jego wykorzystania. Prezentujemy efekty naszej pracy, dla nas szczególne i motywujące - informują przedstawiciele Liceum.

Na V Międzynarodowe Biennale na Małą Formę Graficzną „Między czernią a bielą…” wpłynęło 746 prac z 21 krajów. Jury przyznało 13 nagród, 16 wyróżnień i 85 kwalifikacji do wystawy. Uczniowie LSP w Gronowie Górnym: Julian Mika i Nico Thiede otrzymali nagrody, a prace Aleksandry Dziąby, Agaty Deputat oraz Liwii Tempczyk zakwalifikowały się do wystawy. Uczniowie pracowali pod opieką artystyczną Katarzyny Swoińskiej.

Na XXIII Międzynarodowe BIENNALE GRAFIKI Dzieci i Młodzieży w Toruniu zgłoszono 4940 prac z 30 krajów. Do zestawu wystawowego zakwalifikowano 684 prace z 26 krajów, jury przyznało 80 nagród indywidualnych (z czego 28 z Polski!) i 3 nagrody dla instytucji za kolekcje prac.

Nagrody indywidualne z Liceum Sztuk Plastycznych zdobyli: Julian Mika, Zuzanna Gębka (pod kierunkiem Katarzyny Swoińskiej). Do wystawy zakwalifikowały się prace 10 uczniów i uczennic LSP wykonane w technikach tradycyjnych, warsztatowych i projektowych: Karoliny Kryjom, Róży Mikita, Natalii Peruckiej, Zuzanny Szymanowskej (nauczyciel prowadzący: Janusz Kozak) Kaliny Reuschel, Liwii Tempczyk (nauczyciel prowadzący: Katarzyna Swoińska) Dominiki Bokuniewicz, Karoliny Kryjom, Dominiki Szczepańskiej (nauczyciel prowadzący: Małgorzata Kusyk)

DO 7. Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Projektowej dla szkół artystycznych w Dąbrowie Górniczej organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie zgłoszono 207 prac z 22 szkół plastycznych całej Polski. I nagrodę w kategorii Ilustracja otrzymała Ida Popławska za cykl grafik wykonanych w kolażu cyfrowym do autorskiego tomiku wierszy. Kwalifikacje do wystawy otrzymała Maja Czebotar. Uczennice pracowały pod kierunkiem Romy Jaruszewskiej.

- Składamy ogromne gratulacje uczniom i ich nauczycielom prowadzącym, życząc dalszych sukcesów! - informuje dyrekcja szkoły.