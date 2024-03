Szkoła podstawowa nr 21 promuje bezpieczeństwo

Wczoraj (26 marca) w CSE "Światowid w Elblągu miał miejsce spektakl w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu, wyreżyserowany przez dwie polonistki tej szkoły: Annę Jabłońską oraz Martę Mierzwę-Gałkowską.

Starając się o uzyskanie certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, placówka przy ul. Godlewskiego podjęła się wyzwania przeciwdziałaniu agresji i przemocy, stawiając nacisk na to, że w edukacji bardzo ważne są sukcesy na polu edukacyjnym, ale równie istotna staje się budowa relacji uczniów z innymi, ich poczucie akceptacji, wzajemnej troski i okazywaniu sobie serdeczności. To właśnie szkoła, a w niej empatyczni nauczyciele mogą wiele, mogą każdego dnia wspierać młodego człowieka, utwierdzać go w przekonaniu, że jest wartościowy, potrzebny, że ma prawo do szczęścia i akceptacji ze strony rówieśników.

- Wierzymy w to całym sercem, bo przecież dobrem pokonamy zło – podkreślały prowadzące galę nauczycielki, Alicja Kaszuba i Karolina Woźniakowska.

Fot. nadesłana

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 Joanna Celińska wystąpiła z apelem do widzów: „Pochylmy się nad problemami, zauważmy je i starajmy się z całej naszej mocy naprawiać świat, zmieniać go na przyjaciela każdego dziecka. Niech nigdy już nie będzie przemocy, zła, okrucieństwa czy nietolerancji”. W drugiej części gali wręczono nagrody zwycięzcom zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 międzyszkolnego konkursu recytatorsko-oratorskiego pod tytułem „Dobrem pokonajmy zło”, w którym wzięło udział pięć elbląskich szkół podstawowych.