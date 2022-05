Uczniowie SP 21 w Sejmie Dzieci i Młodzieży

12 osób z województwa warmińsko-mazurskiego weźmie udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród nich aż czterech elblążan, wszyscy są uczniami Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu.

Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży co roku jest finałem realizacji przez młodzież zadań w ramach projektu edukacyjnego. Komisja konkursowa wysoko oceniła pracę elbląskich zespołów: Igora Cylkowskiego i Daniela Stelmacha oraz Bronisza Bronowskiego i Kaja Jatczyńskiego, co było przepustką do udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbędą się 1 czerwca w Warszawie. Opiekunem projektów była nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Marta Lewandowska. Uczniowie SP nr 21 są jedynymi elblążanami na Sejmie Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży to ogólnopolski konkurs organizowany od 1994 r. przez Kancelarię Sejmu RP . Kadencja 460 posłów trwa rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka.

Uroczystość wręczenia nominacji do udziału w XXVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.