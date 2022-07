Władze Elbląga: Nauczycieli nam nie brakuje

Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, że w całym kraju rośnie liczba nauczycieli, którzy odchodzą z zawodu. Władze Elbląga twierdzą, że problemu z brakiem nauczycieli w mieście nie ma.

Z danych zebranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wynika, że na stronach kuratoriów w całym kraju pod koniec czerwca odnotowano łącznie ok. 13 tysięcy ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Rok temu w tym samym czasie ogłoszeń było 11 tysięcy. Związkowcy alarmują, że coraz więcej nauczycieli odchodzi z zawodu, a z badań realizowanych np. w Warszawie przez tamtejszy urząd miasta wynika, że połowa pedagogów myśli o odejściu.

Jak sytuacja wygląda w Elblągu? Ile osób z końcem roku szkolnego złożyło wypowiedzenia?

- Na dzisiaj (maila z elbląskiego ratusza z odpowiedziami otrzymaliśmy 14 lipca – red..) mamy informację o 6 osobach: dwóch nauczycieli przedszkoli, dwóch szkół podstawowych oraz dwóch w szkołach ponadpodstawowych. Nie zagraża to jednak zabezpieczeniu ciągłości edukacji szkolnej. W poprzednich latach rezygnacje z pracy w szkole również się zdarzały – były one, podobnie jak te, dość sporadyczne – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. I dodaje: - W wyniku reformy edukacji wielu nauczycielom groziła utrata pracy. Miasto podjęło wówczas działania zmierzające do zatrzymania miejsc pracy dla nauczycieli elbląskich placówek. Wprowadzono między innymi dobrowolne odejścia nauczycieli na emeryturę, co w szczególności pozwoliło zatrzymać młodych nauczycieli. Dzięki temu, że zadbaliśmy o to, by nie zwalniać nauczycieli w sytuacji dużego ruchu kadrowego spowodowanego reformą edukacji, dziś nie mamy problemu z brakiem nauczycieli w szkołach.

Władze miasta twierdzą tez, że nie mają problemów z pozyskaniem specjalistów z tak deficytowych przedmiotów jak matematyka, fizyka, geografia czy przedmioty zawodowe. - Miasto od wielu lat finansuje oraz dofinansowuje doskonalenie zawodowe nauczycieli. Między innymi są to studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy, podwyższające oraz rozszerzające kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Te działania są kontynuowane. Dziś możemy powiedzieć, że zabezpieczamy nasze dzieci wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Oczywiście zdarzają się sytuacje szczególne. Dotyczy to głównie nauczycieli przedmiotów zawodowych, gdzie dyrektorzy mają problem ze znalezieniem fachowców. Jako samorząd staramy się reagować i wspierać dyrektorów w poszukiwaniach specjalistów – dodaje Łukasz Mierzejewski.