Zdało trzech na czterech maturzystów

Maturzyści poznali dzisiaj (5 lipca) wynik egzaminu. W województwie warmińsko-mazurskim maturę zdało trzech na czterech uczniów – wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Do egzaminu maturalnego w województwie warmińsko-mazurskim przystąpiło ponad 9,1 tys. osób, zdało go niecałe 6,9 tys. Najlepiej wypadli absolwenci liceów ogólnokształcących, gdzie zdawalność wyniosła 81 procent, dla porównania w technikach - 67,8 proc. Prawie 17 procent abiturientów ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (23 sierpnia), bo nie otrzymali minimalnej liczby punktów tylko z jednego przedmiotu. Dla ponad 7 proc. maturzystów wyniki oznaczają, że mogą przystąpić do matury dopiero za rok.

Jak wygląda średnia punktacja maturzystów z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych? Z języka polskiego (poziom podstawowy) mediana to 53 proc. (na 100), na poziomie rozszerzonym to już tylko 50 proc.. Z matematyki (podstawowy) - 53 proc., z języka angielskiego (podstawowy) – 82 proc., a na przykład z biologii to tylko 37 proc., z wiedzy o społeczeństwie zaledwie 18 proc.

Lepiej z poszczególnych przedmiotów wypadli uczniowie liceów ogólnokształcących. Mediana z języka polskiego (poziom podstawowy to 56 proc., rozszerzony – 53 proc.), matematyki (podstawowy) – 62 proc., języka angielskiego (podstawowy) – 88 proc. Dla porównania w technikach mediana z języka polskiego to 47 proc. (rozszerzony – 38 proc.), z matematyki - 44 proc., z angielskiego – 70 proc.

W skali kraju maturę zdało 78,2 proc. uczniów. 15,5 proc. ma prawo do poprawki, a 6,3 proc. egzamin oblało. W ubiegłym roku zdawalność matur wyniosła 74,5 proc.

Szczegółowe wyniki matur z rozbiciem na miasta i rodzaje szkół OKE w Łomży poda we wrześniu.