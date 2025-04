Chcą konsultacji w sprawie migrantów

Obywatelski projekt uchwały ws. ewentualnego referendum na temat migrantów został odrzucony przez elbląskich radnych. Uchwałodawcy apelują do prezydenta, aby przeprowadzić konsultacje w innej formie.

Przypomnijmy: W październiku grupa elblążan związana m.in. z Konfederacją Korony Polskiej złożyła do ratusza projekt uchwały zobowiązującej Radę Miejską do rozpisania referendum w sprawie migracji. Pisaliśmy o tym tutaj. Rada Miejska, głosami radnych Koalicji Obywatelskiej projekt odrzuciła. O tym pisaliśmy tutaj.

Komitet uchwałodawczy wysłał pismo do prezydenta miasta, w którym apeluje o przeprowadzenie konsultacji w innym trybie. „Mając na uwadze Pana opinię wysłaną do Przewodniczącej Rady Miejskiej w dniu 04 listopada 2024r., w której raczył Pan zauważyć, że jako Prezydent widzi kwestię zasięgnięcia opinii zgoła inaczej niż Komitet, a także Pana obietnice przedwyborcze, które zostały w tej opinii przypomniane a mianowicie, że to co najważniejsze dla elblążanek i elblążan będziemy podejmowali wspólnie zwracamy się do Pana o przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. sprawy przedstawionej w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.” - czytamy w piśmie byłego już komitetu inicjatywy uchwałodawczej.

Jaka będzie odpowiedź prezydenta. Na to musimy poczekać.