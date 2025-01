\"Dziś zapomnijmy o nauce, książkach, szkole\". Studniówka ZSISiU

Kawiarnia u Aktorów w nocy z 24 na 25 stycznia gościła maturzystów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Zobacz zdjęcia z ich zabawy studniówkowej. Zobacz zdjęcia.

- Przed zabawą czuję się bardzo dobrze, mamy pozytywne myśli, ja mam trochę stresu, bo jestem prowadzącą, ale jest ok – mówi o swojej studniówce Julita Jaroszewska. - Ogólnie boję się matury, że coś mi nie pójdzie, że zabraknie mi jakiegoś małego detalu, jednego punktu, przez który polegnę. Po szkole myślę o tym, żeby pójść w kierunku fryzjerstwa - dodaje.

- Ja nie stresuję się studniówką wcale i czuję się dobrze. A matura? Największy stres to, wiadomo, matematyka, ale będzie dobrze. W przyszłości chciałabym pójść w branże beauty, makijaże, zabiegi itd. Dziś zamierzamy się bawić do białego rana – zaznacza Kornelia Kiełtyka.

- Trochę się jeszcze stresujemy studniówką, chcemy, żeby wszystko dobrze wypadło, poszło jak najlepiej. Jak długo się przygotowywałam? Trzy dni, raz robiłam paznokcie, raz włosy... - mówi Ola.

- A mi wystarczył jeden dzień przygotowań – mówi Krystian. Przyznaje, że "faceci mają tu łatwiej". Zarówno Ola jak i Krystian dodają, że na maturze najbardziej boją się matmy.

Dziś studniówkę miały dwie klasy ZSIŚiU, technicy usług fryzjerskich i technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. I trzeba tym młodym ludziom przyznać, że potrafią się bawić, bo gdy tylko mogli ruszyli na parkiet, ustawiali się do pamiątkowych zdjęć i po prostu byli sobą. Dziękowali też swoim nauczycielom i wychowawcom za spędzone lata. Życzenia dobrej zabawy w imieniu prezydenta Elbląga złożyła im dziś Sylwia Bożyk, pełnomocnik prezydenta ds. dzieci i młodzieży. Zabawę otworzyła uroczyście dyrektor zespołu szkół, Dorota Bajor. Zwróciła się do uczniów:

- Przyszliście do naszej szkoły pięć lat temu (...), pełni nadziei, wiary, że spełnimy wasze oczekiwania odnośnie zdobycia zdolności zawodowych i zdobycia tego fachu, jaki sobie pięć lat temu wybraliście. Mam nadzieję, że te oczekiwania, które były na początku, spełniliśmy, że was dobrze przygotowaliśmy do życiowej roli w życiu zawodowym. Przed wami jeszcze jeden egzamin, a jeszcze niedawno przystąpiliście do egzaminu zawodowego, który śpiewająco zdaliście. Przed wami ostatnia prosta, przygotowanie do egzaminu maturalnego, te przysłowiowe 100 dni do matury. Mam nadzieję, że tak jak inne dni w naszej szkole, wykorzystacie je w maksymalny sposób. Ale dziś, moi drodzy, zapomnijmy o nauce, książkach, szkole. Cieszmy się tą chwilą, tą nocą, mam nadzieję, że będzie dla was magiczna i niezapomniana. Życzę wam wszystkiego dobrego - mówiła dyrektor.

- Studniówka to czas zabawy, to pierwszy bal, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być "tu i teraz" - przekonywali dziś maturzyści z ZSIŚiU, zanim ruszyli do tradycyjnego poloneza.

