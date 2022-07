Egzaminatorzy WORD zawiesili strajk

Egzaminatorzy z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wrócili do pracy. W Elblągu od poniedziałku (11 lipca) egzaminy odbywają się bez przeszkód.

- Obecnie wszystkie egzaminy na prawo jazdy odbywają się bez zakłóceń - informuje Zygmunt Kiersz, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu.

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę (6 lipca) egzaminatorzy z WORD w Elblągu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Część egzaminów praktycznych nie mogła się z tego powodu odbyć. Zmiana systemu egzaminowania oraz podwyżki to główne postulaty egzaminatorów. Domagają się od Ministerstwa Infrastruktury szeregu zmian dotyczących swojej pracy i zasad przeprowadzania egzaminów. Chcą mieć większą autonomię w ocenie kandydatów, bo ich zdaniem obowiązujące przepisy wymuszają automatyzm w ocenie kandydata oraz postulują reformę systemu w taki sposób, aby podniósł się poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 11 lipca protest został zawieszony. Jednak jak zapowiadają egzaminatorzy, nie jest to jego koniec. Wysłali list otwarty do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, w którym domagają się spotkania z protestującymi. Chcą, żeby do rozmów doszło nie później niż 20 lipca.

- Brak podjęcia przez Ministra Infrastruktury stosownych działań w oczekiwanych przez środowisko egzaminatorów terminach spowoduje bezterminową kontynuację akcji protestacyjnej w całym kraju – czytamy na stronie Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów.