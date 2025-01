Ekspresowa sesja z podgrzewaniem murawy

Niespełna 20 minut trwała czwartkowa nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Najważniejszą decyzją było zapewnienie pieniędzy na powstanie dokumentacji podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Agrykola. Na wykonanie inwestycji władze miasta chcą uzyskać dofinansowanie od ministra sportu i marszałka województwa.

Przypomnijmy, że wniosek poprzednich władz Elbląga w sprawie dofinansowania modernizacji stadionu przy ul. Agrykola, jeszcze z 2023 r., nie zyskał akceptacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zanim jeszcze poznaliśmy tę decyzję, obecny prezydent Michał Missan ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji podgrzewanej murawy na tym stadionie. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, bo jedyny oferent nie spełnił wymogów formalnych. Obecnie trwa nowe postępowanie, w którym również zgłoszono jedną ofertę, opiewającą na 478 tys. zł. W budżecie departamentu inwestycji brakuje na ten cel brakuje 178 tys. zł, stąd decyzja by szybko zwołać nadzwyczajną sesję, dokonać poprawek w budżecie (kosztem wydatków na rozbudowę cmentarza Dębica) i w najbliższym czasie podpisać umowę z wykonawcą.

Czas gra rolę, bo wykonawca ma mieć cztery miesiące na wykonanie dokumentacji podgrzewania murawy, a 31 maja mija termin składania przez samorządu wniosków p dofinansowania podobnych projektów z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Chodzi o Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W pierwszym kwartale składane są wnioski do etapu wojewódzkiego, do końca maja do etapu ministerialnego. Do tego drugiego etapu jest potrzebna dokumentacja inwestycji – mówi Justyna Kowalczyk, dyrektor departamentu strategii i rozwoju w Urzędzie Miejskim.

- Musimy jak najszybciej podpisać umowę z wykonawcą dokumentacji, by złożyć ten wniosek do ministerstwa o dofinansowanie całej inwestycji związanej z podgrzaniem murawy na stadionie – dodaje Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga. – Wkład własny miasta to 40 procent, 30 procent to wkład Urzędu Marszałkowskiego i 30 procent – ministerstwa. Z takiego montażu finansowego chcemy skorzystać.

Ile może kosztować inwestycja w stadionową murawę? Tego przedstawiciele władz miasta nie podają. – Trudno powiedzieć, nie chcemy strzelać kwotą, odpowiedź na to pytanie da nam dokumentacja. Na pewno do maja będziemy wiedzieć i będziemy na to gotowi – zapewnia Piotr Kowal.

Za przeznaczeniem dodatkowych środków na wykonanie dokumentacji podgrzewania stadionowej murawy głosowało wszystkich 24 radnych obecnych na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.