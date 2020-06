Jeszcze raz o przekopie (opinia nadesłana)

Obserwując wypowiedzi kandydatów na stanowisko prezydenta naszego kraju, szczególną uwagę zwracam na podnoszoną kwestię przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Chcąc by moja wypowiedź była lepiej rozumiana muszę zrobić publicznie to, czego chciałem uniknąć, a mianowicie zdecydowanie zadeklarować, że nie byłem i nie jestem zwolennikiem obecnie rządzącego ugrupowania politycznego. Muszę to jednak uczynić, gdyż problem zbudowania drogi wodnej łączącej Bałtyk z Zalewem Wiślanym z pominięciem Cieśniny Piławskiej został do tego stopnia upolityczniony, że bez takich deklaracji trudno wypowiadać się na ten temat unikając automatycznego zaszufladkowania do tego lub innego obozu politycznego - pisze gen. dyw. w st. spocz. Piotr Makarewicz, mieszkaniec Elbląga.

Kiedy w 1994 roku obejmowałem dowodzenie 16. Pomorską Dywizją Zmechanizowaną i garnizonem Elbląg,niemalże w pierwszych dniach poznałem ludzi, którzy byli związani z gospodarką morską w tym regionie, pragnęli rozwoju portu w Elblągu oraz portów na całym akwenie Zalewu Wiślanego. Miałem okazję wkrótce zapoznać się z drogą wodną łączącą Elbląg z portami w Tolkmicku, Fromborku czy w Krynicy Morskiej. Od tego momentu nie mam wątpliwości, że wykonanie przejścia przez mierzeję, które uniezależni polską część Zalewu Wiślanego od Cieśniny Piławskiej położonej na terenie Federacji Rosyjskiej jest niezbędne i potrzebne. Zatem, niezależnie od moich poglądów politycznych, jestem gorącym zwolennikiem przekopu. Dlatego dziwią mnie i nawet martwią ostatnie deklaracje Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni na temat tej inwestycji.

Pan Trzaskowski, chyba za cenę poparcia przez Zielonych, obiecuje wstrzymanie budowy po wygraniu wyborów. Po pierwsze, nie jest to chyba kompetencja prezydenta ingerowanie w stan realizacji poszczególnych inwestycji. Po drugie, wstrzymanie tej inwestycji za kilka lub kilkanaście miesięcy narazi nas, czyli podatników, na kolosalne sumy odszkodowań dla wykonawców. W końcu, po trzecie, widzę gwałtowną zmianę kursu w polityce Platformy Obywatelskiej. Pragnę przypomnieć, że już w 2006 roku ówczesna senator Platformy Obywatelskiej pani Elżbieta Gelert zbierała podpisy pod petycją do władz o pilne rozpoczęcie realizacji przekopu przez mierzeję. Sam taką listę podpisałem, mając nadzieję, że jest to poważne dążenie Platformy do zrealizowania tej inwestycji. Mało tego, pani senator ufundowała pomnik łopaty, która jak rozumiem miała zapoczątkować tę budowę. Na cokole tego oryginalnego pomnika w Kątach Rybackich widnieją takie oto słowa: „Symbol konieczności wykonania kanału żeglugowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Przekop mierzei konieczny – możliwy - potrzebny.” Na samym dole tablicy: „Fundator: senator RP Elżbieta Gelert 4 sierpnia 2006 roku.” Od tego momentu minęło 14 lat, w tym 8 lat rządów partii pani Gelert, w toku których było co najmniej kilka okazji do całkowitej realizacji niewątpliwie słusznych postulatów pani senator. Tak się jednak nie stało i teraz gdy od kilku miesięcy trwa budowa kandydat z ramienia tej samej Platformy Obywatelskiej do urzędu prezydenta obiecuje… budowę wstrzymać (sic!). Czy to nie pachnie hipokryzją?

Kolejny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia o przekopie mówi wprost, że „czas wstrzymać się z tak idiotycznymi pomysłami”, dodając, że przez ten kanał na Zalew będzie być może mogła wpłynąć jedynie motorówka hydrograficzna Marynarki Wojennej. Słysząc te słowa od razu poczułem tutaj wpływ doradcy pana Hołowni gen. broni rezerwy Mirosława Różańskiego, który już kilka lat temu, tuż po zdjęciu munduru, opowiadał jak negatywnie oceniał przekop, mówiąc, że „takich projektów nie da się uzasadnić względami bezpieczeństwa i obrony, bo na Zalew Wiślany nie wpłynie żadna jednostka pływająca Marynarki Wojennej”. Przekonywał, że „w porcie w Elblągu żaden okręt wojenny nie wykona nawet manewru”. W tym momencie polemizowałbym z panem gen. Różańskim, bo osobiście byłem świadkiem jak w elbląskim porcie „wykonywał manewry” kuter rakietowy projektu 205, ale przecież nie o to chodzi. Nikt nie chce wprowadzać na zalew całej flotylli okrętów wojennych. Chodzi o strategiczną autonomię tego akwenu, o rozwój żeglugi towarowej, a przede wszystkim o rozwój żeglugi pasażerskiej i turystycznej, bo ona stwarza nowe możliwości dla aktywizacji akwenu i jego portów.

Pan gen. Różański może o tym nie wie, ale obecnie Zalew Wiślany jest niedostępny dla jakiejkolwiek bandery Unii Europejskiej, gdyż umowa o wykorzystaniu Cieśniny Piławskiej i o żegludze przez granicę na zalewie umożliwia korzystanie z niej, oprócz bandery rosyjskiej, jedynie polskim jednostkom i to z kłopotami. Wychodzi na to, że polska część Zalewu Wiślanego choć jest na terenie Unii Europejskiej jest jednocześnie dla niej niedostępna. Należy również pamiętać, że większość towarowych jednostek pływających, choć jest własnością armatorów europejskich, to nosi bandery państw spoza Europy, co całkowicie wyklucza możliwość przekroczenia granicy na zalewie między Polską a Rosją.

Pamiętajmy również, że województwo warmińsko-mazurskie, w tym i rejon Elbląga to jeden z najbiedniejszych regionów nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej. W Elblągu sukcesywnie likwidowano wielki przemysł, który zatrudniał kilkanaście tysięcy osób. Zakłady Zamech wielokrotnie zmieniały właściciela, a to ABB, a to Alstom, a to General Electric, za każdym razem rezygnując z setek zatrudnionych. Dlatego wszystkim przeciwnikom oraz krytykom przekopu mierzei i aktywizacji tego regionu stawiam proste pytanie: jeżeli nie przekop, jeżeli nie modernizacja drogi wodnej do portu Elbląg, to co mają do zaproponowania mieszkańcom tej ziemi, aby mogli doganiać tych bogatszych?