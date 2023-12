Kolędowanie dla Mikołajka

- Myślę też, że daje to dużo radości szczególnie starszym osobom, bo dzieci przekazują swoim śpiewem szczere uczucia - mówi pan Mariusz, tata przedszkolaków występujących dziś (20 grudnia) w ramach zbiórki pieniędzy dla Mikołajka, który w lutym 2021 roku zakrztusił się w przedszkolu winogronem i zapadł w śpiączkę. Zdjęcia.

O wypadku Mikołaja oraz możliwości pomocy mu w drodze powrotu do zdrowia, pisaliśmy już na łamach naszej gazety. Chłopiec wciąż wymaga kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są pieniądze. Do akcji po raz kolejny przyłączyło się przedszkole nr 15 w Elblągu, które w dniach 19-21 grudnia organizuje kolędowanie. - Pomysł narodził się podczas pandemii, kiedy nie mogliśmy zapraszać rodziców do przedszkola i wystawiać dla nich przedstawień - mówi Małgorzata Kalkowska, dyrektorka przedszkola.- Potem po wypadku Mikołajka to nasze kolędowanie przerodziło się w sposób pomocy dla niego. Podczas każdej z dwóch ostatnich takich zbiórek, udało nam się zebrać po około tysiąc złotych - dodaje.

Podczas kolędowania, słuchający mogli wrzucić pieniądze do puszki i w zamian odebrać sianko na wigilijny stół lub jedno z mydełek, w całości zrobionych przez dzieci. - Czasami są to stroiki, drobne upominki wykonane przez dzieci. Po prostu chodzi o to, żeby ktoś coś od nas dostał. Przy pierwszej akcji rozdawaliśmy jeszcze gorącą herbatę, bo wtedy mocno sypał śnieg i była taka magiczna zimowa atmosfera - mówi Małgorzata Kalkowska.

Udział w kolędowaniu bierze pięć grup. Smerfy, Tygryski, Misie, Krasnale i grupa Kubusia. Każda z nich wykonuje od dwóch do trzech piosenek świątecznych lub kolęd. - Takie kolędowanie jest bardzo potrzebne - mówi pani Basia, która razem z rodziną przyszła na występ. - Na pewno też integracyjne, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Dodatkowo cel jest bardzo szczytny, sama też dołożyłam się do puszki i wzięłam piękne mydełko - dodaje.

Celem akcji jest nie tylko zbiórka pieniędzy, ale też zabawa i umilenie czasu rodzicom oraz przechodniom. - To jest naprawdę super pomysł, wręcz tradycja w przedszkolu - mówi pani Ewa, która razem z mężem przyszła na występ swoich dzieci. - My byliśmy tu wczoraj, jesteśmy dziś i przyjdziemy też jutro - zapewnia.

- Świetna inicjatywa, bo nawet przechodnie się zatrzymują na chwilę, żeby posłuchać i popatrzeć - dodaje pan Mariusz, mąż pani Ewy. - Myślę też, że daje to dużo radości szczególnie starszym osobom, bo dzieci przekazują swoim śpiewem szczere uczucia. Jeśli starsi ludzie nie mogą wyjść z domu, to mają okazję chociaż z okien posłuchać piosenek przed świętami i od razu tak pewnie cieplej na serduszku się im robi - dodaje.

Kolędowania dzieci z przedszkola nr 15 będzie można posłuchać jeszcze 21 grudnia w godzinach od 10 do 10. 50. Wesprzeć Mikołaja można wpłacając datek na zbiórkę - link.