Nagrody portElu 2024 (z przymrużeniem oka)

Rok się kończy, czas więc na jego podsumowanie, również z przymrużeniem oka. Przejrzeliśmy dla Was najciekawsze wydarzenia na lokalnym podwórku i postanowiliśmy, wzorem lat ubiegłych, przyznać nagrody portElu. Mamy nadzieję, że nominowani spojrzą na nie z dystansem, a nasi wspaniali Czytelnicy włączą się w proponowanie własnych nagród.

Kandydat roku

Ten tytuł przyznajemy Witoldowi Wróblewskiemu, który zrezygnował z ubiegania się o reelekcję na stanowisko prezydenta Elbląga, by powalczyć o mandat w sejmiku wojewódzkim. Przed wyborami po cichu mówiło się nawet o stanowisku w zarządzie województwa lub funkcji wojewody dla byłego prezydenta.

W praktyce Witoldowi Wróblewskiemu nie dano „jedynki“ na liście Trzeciej Drogi, co było jedną z przyczyn tego, że były prezydent mandatu w Sejmiku nie zdobył. A marszałkiem został przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej.

Mamy wrażenie, że można było lepiej zagospodarować byłego prezydenta ponad 100 tys. miasta niż jako dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku.

Inwestycja roku

Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola 8. W 2023 r. ówczesny kandydat na posła z Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka twierdził w kampanii wyborczej, że Elbląg otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 7 mln zł na modernizację stadionu. Po wyborach rząd się zmienił, od nowego ministra sportu Sławomira Nitrasa z Koalicji Obywatelskiej nie sposób było dowiedzieć się, czy Elbląg otrzyma obiecaną dotację czy nie.

Władze miasta (też z Koalicji Obywatelskiej) czekać nie chciały i ogłosiły przetarg na dokumentację dotyczącą tylko montażu podgrzewanej murawy (ministerialna dotacja pozwalała na większy zakres modernizacji). Wpłynęła jedna oferta i przetarg został unieważniony, ponieważ... oferta nie była kompletna. Faktyczny gospodarz stadionu - piłkarze drugoligowej Olimpii, są na autostradzie do trzeciej ligi, gdzie podgrzewana murawa nie jest wymagana...

Dyrektor roku

Mirosław Siedler, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Został powołany na to stanowisko na rok bez konkursu jeszcze przez prezydenta Witolda Wróblewskiego, zastępując odwołanego Lecha Trawickiego.

Dodajmy, że Mirosław Siedler w latach 2003-2023 kierował Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu. Jest absolwentem wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wystąpił w wielu spektaklach, filmach i serialach telewizyjnych, wyreżyserował liczne przedstawienia, prowadził też programy telewizyjne i teleturnieje (pracował m. in. w Telewizji Polskiej). Teatrem już nie kieruje, bo władze województwa w konkursie wybrały Pawła Kleszcza. Jak się jednak okazuje, teatralne doświadczenia w zupełności wystarczają do pokierowania muzeum. I my to w sumie rozumiemy, bo zasadniczo i tu i tam idzie się, żeby coś oglądać, a niektóre sztuki bywają naprawdę wiekowe.

Za sprawą decyzji prezydenta Wróblewskiego Mirosław Siedler zarządza MAH do końca lutego 2025 r.. A o tym, co dalej, przekonamy się za dwa miesiące, bo właśnie trwa procedura konkursowa na to stanowisko ogłoszona przez nowego prezydenta Michała Missana. Sądząc po aktywności dyrektora Siedlera łatwo pola nie odda. A w razie czego najbliżej chyba do końca kadencji w Galerii EL, więc zawsze jeszcze można poszerzyć dyrektorskie portfolio.

Roszada roku

Za nami wybory do europarlamentu i nie będziemy nawet ukrywać, że wiązały się dla nas ze smutnym pożegnaniem. Jeszcze niedawno, bo w 2019, w wyborczej piosence słyszeliśmy o nim "zaczyna pomysłem, kończy na sukcesach, nasz profesor Karski rycerzem prezesa", a teraz Karol Karski z wyścigu do Parlamentu Europejskiego odpadł.

"Rycerz" Jarosława Kaczyńskiego musiał bowiem ustąpić "więźniowi politycznemu" Maciejowi Wąsikowi, który dostał na listach PiS-u jedynkę niedługo po tym, jak został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Z celi wybawił go wtedy ułaskawieniem prezydent Duda.

Ostatecznie drugie miejsce na liście, na które spadł prof. Karski, nie wystarczyło na Podlasiu, Warmii i Mazurach, by jeszcze parę lat mógł podziałać w Brukseli. Liczymy jednak, że jeszcze w jakichś wyborach wystartuje, bo zwyczajnie jesteśmy fanami jego spotów, w których m.in. walczy z wrogami na miecze, zatrzymuje samą tylko postawą wrogi czołg zagrażający Polsce etc.

Żeby nie było, odnotujmy, że niemal identycznie Jacek Protas wyeliminował z europarlamentu Tomasza Frankowskiego w szeregach KO, ale Frankowski nie miał takich fajnych filmików wyborczych jak prof. Karski.

Posłaniec roku

Trzej Królowie zasłynęli udziałem w jednych z najsłynniejszych narodzin w historii. Radosław Król, wojewoda warmińsko-mazurski związany z PSL-em, zaświadczył zaś przed dość poważnym zgromadzeniem o narodzinach może nie tak doniosłych, ale jednak najwyraźniej politycznie istotnych.

Podczas koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji 25-lecia wstąpienia Polski do NATO poprosił dodatkowo i niespodziewanie o głos. Przebiegł przez salę elbląskiego teatru, wbiegł na scenę i powiedział do zgromadzonych: "Mamy wspaniałe wieści, naszemu premierowi urodził się syn". Skonsternowana publiczność łaskawie przyjęła te wieści oklaskami. A skoro mowa o synu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, to obwieszczenie wojewody interpretujemy jako promocję programu 800+ formalnie wprowadzonego już za obecnej koalicji rządzącej, ale też promocję polityki obronnej państwa. Syn ministra obrony narodowej to bowiem w przyszłości potencjalny kandydat do zasilenia szeregów polskiej armii.

Otwarcie roku

Lubimy być o krok, a najlepiej wiele kroków przed politykami czy urzędnikami, a w tym przypadku to naprawdę nie było specjalnie trudne. Na starówkę z redakcji daleko nie mamy, więc wypatrzenie, że coś dzieje się przed wejściem do biblioteki, było kwestią czasu. I chociaż może to nie był news roku, to dowiedzieliśmy się, że powstaje tam mural 3D przedstawiający mnicha, popytaliśmy kto go realizuje i dlaczego, i tym podobne, i tak dalej. Nie byliśmy zresztą jedynymi mediami, które zainteresowały się malowidłem z pewnym wyprzedzeniem.

Jak się jednak okazało, nawet mural (żeby nie było, całkiem sympatyczny i zachęcający co odwiedzenia całkiem ciekawej Elkamery), wymaga oficjalnego odsłonięcia z udziałem decydentów & prominentów. Dziennikarze dali się więc zaprosić na oficjalną konferencję prasową z udziałem wiceprezydenta Piotra Kowala i dyrektora biblioteki Jacka Nowińskiego i o muralu posłuchali jeszcze raz. Jasne, zawsze można o coś przy takiej okazji dopytać, ale to chyba jednak było "spotkanie z rodzaju tych, które mogłyby być mailem".

Drużyna roku

Concordia Elbląg. Wiosną pomarańczowo-czarni chcieli ogrywać swoją młodzież w seniorach. O tym, że III liga to nie przelewki, młodzież z ul. Krakusa przekonała się w Grodzisku Mazowieckim, gdzie przegrała 0:15, tracąc bramkę średnio co 6 minut. Doświadczenie zdobyte na boiskach III ligi młodzi elblążanie mogli wykorzystać latem, bo w klasie okręgowej zadebiutowały rezerwy Concordii. Rozegrały cztery mecze i po porażce 1:11 z Zatoką Braniewo zostały wycofane z rozgrywek.

Influencerzy roku

Ten tytuł przyznajemy prezydentowi Michałowi Missanowi i członkowi zarządu województwa Robertowi Turlejowi. Zwołali konferencję prasową tylko po to, by ogłosić, że trwa konkurs Zarządu Województwa dla mieszkańców na filmową rolkę, promującą 20-lecie funduszy unijnych w województwie, której bohaterem był Miko Kopernik, wirtualny influencer. To było chyba jedno z najkrótszych spotkań z mediami w tym roku. Nie mogło też na nim zabraknąć pamiątkowej fotki naszych laureatów właśnie z Miko... (patrz zdjęcie w linku). Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że na konkurs wpłynęło 30 rolek, w tym jedna z Elbląga. Nagrody nie zdobyła.

Emeryt roku

Janusz Nowak, były wiceprezydent Elbląga. Pod koniec lutego przeszedł na emeryturę, by po kilku tygodniach powrócić do ratusza ponownie jako wiceprezydent, gdy rezygnację z wiceprezydentury złożył Michał Missan. A trzy tygodnie po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Elbląga okazało się, że Janusz Nowak został prezesem (wygrał konkurs) spółki Porta Mare (obecna nazwa Fabryka Porto Vista), utworzonej w 2020 roku z kapitałem miasta, budującej biurowiec na Wyspie Spichrzów. Chciałoby się powtórzyć tytuł "Tak czy owak Janusz Nowak", jaki daliśmy w marcu przy jednym z artykułów....

Jakie propozycje do nagród roku mają nasi Czytelnicy? Zapraszamy do nominowania z uzasadnieniem. Ironia wskazana.