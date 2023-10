Nareszcie weekend: Baltic Cup, marsz Amazonek i sprzątanie Bażantarni

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Nadchodzi jeden z największych turniejów tanecznych w Polsce. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” organizowany jest już po raz 23. Od 20 do 22 października na parkiecie w Elblągu zaprezentują się pary taneczne stanowiące europejską i światową czołówkę.

Nadchodzi wyjątkowy cykl koncertów muzycznych w historycznej sali Biblioteki Elbląskiej. W sercu Starego Miasta do końca roku zagrają ciekawi i uznani przedstawiciele polskiej alternatywnej sceny muzycznej. Pierwszy z koncertów już dziś (20 października).

W sobotę (21 października) ulicami miasta przejdzie marsz organizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. W ramach wydarzenia odbędzie się również konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najlepsze hasło promujące zdrowie. Konkurs odbywa się pod patronatem portEl.pl

Stowarzyszenie Babska Wyspa i Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zapraszają miłośników przyrody i entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu do udziału w akcji sprzątania parku Bażantarnia. Akcja odbędzie się w sobotę o godz. 11. Zbiórka przy muszli koncertowej.

"Szymborska Muzycznie" to niesamowity koncert łączący muzykę z poezją najwybitniejszej polskiej poetki - Wisławy Szymborskiej. Z okazji 100 lecia obchodów urodzin noblistki powstał cykl pieśni do jej poezji.

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w sobotę o godz. 12 na warsztaty z ilustratorką i autorką książki dla dzieci pt. „Czujemisie”, Agatą Królak. Obowiązują zapisy.

Jeszcze w sobotę o godz. 18 Biblioteka zaprasza do sali „U św. Ducha” na koncert fortepianowy „Dwa narody o wolność i niepodległość. Fryderyk Chopin - Ferenc Liszt”, podczas którego wystąpi Gergely Kovacs, węgierski pianista młodego pokolenia, laureat międzynarodowych konkursów. Wstęp wolny.

Jeżeli lubisz czasem porobić coś plastycznego, chętnie słuchasz (śmiesznych/dziwnych/niesamowitych) opowieści po to, aby potem dzielić się z innymi zasłyszanymi ciekawostkami, w Twojej głowie co jakiś czas pojawiają się różne pytania – w tym na temat sztuki, a Ty chcesz znać na nie odpowiedzi i masz fajną dorosłą osobę, która podziela Twoje zainteresowania i już od jakiegoś czasu myślisz o tym, żeby gdzieś razem wyjść… to koniecznie zapisz siebie i swoją osobę Dorosłą w sobotę (21 października) na warsztaty „Dlaczego sztuka?!”.

