Nareszcie weekend: Chodź na Łyżwy, Jarmark Wyrobów Artystycznych i MotoMikołaje

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Ozdoby bożonarodzeniowe (bombki, stroiki), dekoracje świąteczne, wyroby z makramy, odzież, zabawki i inne artystyczne drobiazgi, które mogą być doskonałymi prezentami świątecznymi, ale również żywność naturalną (chleby, pierniki, soki) będzie można kupić na Warmińsko-Mazurskim Jarmarku Wyrobów Artystycznych SztukaTERRiA. Jarmark odbędzie się w sobotę (4 grudnia), w godzinach od 10:00 do 17:00 w sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid” w Elblągu. Wstęp na SztukaTERRiĘ jest bezpłatny a organizatorzy przygotują specjalne stoisko plastyczne dla dzieci tak, aby rodzicie mogli spokojnie zwiedzać i robić zakupy podczas jarmarku.

Ostatnie w tym roku wydarzenie promujące program Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego “Chodź na Łyżwy” zawita do Elbląga. Impreza rozpocznie się w tę sobotę (4 grudnia), na Krytym Lodowisku im. Heleny Pilejczyk przy ul. Karowej 1 o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 12:15. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany trener i 3 instruktorów z miejscowego klubu UKS “Szóstka” Elbląg a każde zajęcia zostaną poprzedzone krótkim pokazem łyżwiarstwa figurowego. Wstęp jest bezpłatny a na miejscu będzie możliwość odpłatnego wypożyczenia łyżew.

Nie wiesz, jak przygotować rower na zimę? A może chcesz coś w nim naprawić pod okiem fachowca? Przyjdź w sobotę (4 grudnia), na dziedziniec Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3. Kawiarenka naprawcza odbędzie się w godzinach od 10 do 14. Czym jest kawiarenka naprawcza? Najprościej mówiąc to spotkanie, podczas którego naprawiane są różne rzeczy, zawsze pod okiem „złotej rączki”. Fachowiec udostępni narzędzia, a także wyjaśni co i jak trzeba zrobić. Udział w niej jest bezpłatny.

Już w niedzielę (5 grudnia), odbędzie się finał akcji MotoMikołaje. Ciągle można włączyć się w pomoc... i nie potrzeba do tego motocykla. MotoMikołaje z Elbląga i okolic przejadą ulicami miasta 5 grudnia i odwiedzą Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą przy ul. Mazurskiej, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Elblągu, oddział dziecięcy w szpitalu wojewódzkim i Socjalizacyjną Całodobową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą (o 11 zbiórka na parkingu przy PWSZ na Grunwaldzkiej, o 11:30 przejazd).

