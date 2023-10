Nareszcie weekend: EOK, Garmin MTB Series i Noc Bibliotek

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jeszcze dziś (6 października) odbędzie się uroczystość upamiętniająca trzydziestolecie działalności Elbląskiego Klubu Rotary w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego.

Październik Elbląska Orkiestra Kameralna otworzy pierwszym koncertem z cyklu „Muzyka Europy”. W sobotę (7 października) o godzinie 19 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej wybierzemy się w muzyczną podróż w kierunku zachodnim.

W zrewitalizowanym Parku Planty startuje cykl wydarzeń dla młodych mieszkańców Elbląga. Grota Miejscówka będzie miejscem imprez artystycznych o różnej tematyce. Na początek warsztaty z tworzenia murali oraz koncert. Start o godz. 14. Wstęp wolny.

Biblioteka zaprasza na jesienną edycję warsztatów tworzenia kolaży w oparciu o grafiki z bibliotecznych zasobów cyfrowych. Start w sobotę o godz. 15. Prowadzenie Janusz Kozak. Warsztaty przeznaczone są do młodzieży 15+ i osób dorosłych.

W sobotę o godz. 18 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Wojciechem Orlińskim, autorem brawurowej biografii Mikołaja Kopernika „Kopernik. Rewolucje”, będącej niezwykłą opowieścią o życiu człowieka, który dokonał naukowego przewrotu wszech czasów. Wstęp wolny.

Również w sobotę odbędzie się IX edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, w tym roku pod hasłem „Absurd nie czytać!”. W Bibliotece Elbląskiej odbędzie się wiele atrakcji dla osób w każdym wieku.

Wolontariusze parkrun zapraszają jak co sobotę na spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Najbliższy parkrun odbędzie się "pod patronatem" świadomości i profilaktyki raka piersi. Różowe akcenty mile widziane!

Drugi etap 10. edycji Garmin MTB Series już w tę sobotę odbędzie się w Elblągu. To cykl wyścigów w kolarstwie górskim, organizowanych dla miłośników błota, pyłu, korzeni i stromych zjazdów. Trasa zostanie poprowadzona ścieżkami Bażantarni. Zawodnicy zmierzą się z wymagającą trasą, która poprowadzi m.in. przez Górę Chrobrego, Gęsią Górę, Belweder czy Dolinę Srebrnego Potoku.

Nieopodal Pasłęka położona jest miejscowość Surowe. W niej znajduje się manufaktura - nomen omen - surowej cegły. Uczestnicy wycieczki rowerowej MOSiR postanowili się jej przyjrzeć i poznać ceglane ciekawostki. Ruszają w niedzielę (8 października) o godz. 10 z ronda Bitwy pod Grunwaldem.

