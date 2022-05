Nareszcie weekend: festiwal targowy i klasyczne melodie z EOK

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Od początku kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oglądać można wystawę zdjęć z okazji „30-lecia Państwowej Straży Pożarnej na ziemi elbląskiej”. Współpraca „Światowida” i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Elblągu zwieńczona będzie finisażem, który odbędzie się dziś (6 maja).

Po sukcesie zeszłorocznych targów, Ośrodek po raz drugi zaprasza w ten weekend (7 i 8 maja), do samego serca Elbląga na festiwal targowy zrodzony z potrzeby wsparcia lokalnego rynku konsumentów i producentów regionalnych wyrobów, których podczas pandemii dotknęły ograniczenia w dostępie do produktów wysokiej jakości, czy unikalnego rękodzieła.

Filia biblioteczna Kostka i Planszówkowy Zawrót Głowy zapraszają dzieci i dorosłych na rozgrywki gier planszowych. Zabierzcie ze sobą rodzinę, znajomych, sąsiadów, dodatkowo niech rozgrywki będę elementem integracji z osobami, które do Elbląga przyjechały z Ukrainy. Jeśli znacie kogoś z Ukrainy – zaproście do biblioteki. Start o godzinie 10, w sobotę (7 maja).

W niedzielę (8 maja), w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, wysłuchamy utworów takich klasyków, jak Józef Haydn, Carl Stamitz czy Wolfgang Amadeusz Mozart. Nie zabraknie też dzieł młodego kompozytorskiego pokolenia, a EOK wystąpi wraz z najlepszymi studentami Akademii Muzycznej w Gdańsku. Za pulpitem dyrygenta stanie Marcin Mirowski. Start o godzinie 18. Bilety dostępne są online.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.