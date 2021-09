Nareszcie weekend: Festiwale, festyny, fiesty

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu.

Festiwal Literatury Wielorzecze, konkretnie jego VIII edycja, rozpoczyna się już dzisiaj (17 września) i potrwa do niedzieli.

- Podobnie jak w poprzednich latach staraliśmy się trafić w gusta najbardziej wymagających miłośników literatury - piszą organizatorzy. W programie slam poetycki, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie i więcej. Szczegóły na plakacie.

Przechodzimy do soboty. Na polanie w Bażantarni odbędzie się Pożegnanie Lata z Fabryką Dobrą.

- Zabawa "dla małych i dużych" będzie też okazją do wsparcia działalności charytatywnej stowarzyszenia. Start o godz. 10 – piszemy w zapowiedzi wydarzenia. Będą animacje dla najmłodszych, zabawy taneczne, ognisko i kiermasz ciast.... i wiele więcej. O imprezie i Fabryce Dobra więcej tutaj.

- W najbliższą sobotę, 18 września w godzinach 12-18, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na spotkanie z dziedzictwem kulinarnym powojennych pionierów Elbląga. Sprowadzeni z różnych stron do zrujnowanego miasta, przywieźli ze sobą ciężki bagaż doświadczeń. Zabrali też pamięć o rodzinnych stronach, która przejawiała się często w gotowanych potrawach… o ile dało się je przyrządzić w tych ciężkich warunkach – informuje elbląskie muzeum. O tym pikniku więcej dowiemy się tutaj. Muzeum zaprasza też na wybrane wystawy, o tym więcej pod tym linkiem.

Trwa festiwal "Wydźwięki | Resonances". To „spotkania z dźwiękiem w różnej, nie zawsze piosenkowej postaci”. W Galerii EL odbywają się koncerty, prezentacje, wystawy etc. Tutaj program festiwalu, który potrwa do niedzieli.

Sportowe wydarzenia weekendu, również przejazd rowerowy ulicami Elbląga i festyn na Kalbarze, sprawdzicie w tym artykule. W ten weekend czeka nas bowiem Elbląski Dzień Bez Samochodu i Narodowy Dzień Sportu.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.