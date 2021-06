Nareszcie weekend: Grafatak, rozbójnicy i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu. Powoli przybywa wydarzeń, wraz z kolejnymi etapami luzowania pandemicznych obostrzeń.

Weekend warto rozpocząć od wizyty na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria El, gdzie w piątek rozpocznie się nowy cykl imprez „Elbląska Fala Dźwiękowa”. Jej częścią będzie zakorzeniony już w naszym mieście Grafatak, czyli bitwa na rysunki, a wieczór zakończy koncert Gniewomir Tomczyk Projekt.

W sobotę w Elblągu zadebiutuje parkrun, czyli cykl bezpłatnych spotkań biegowych dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i doświadczenie. Będą się one odbywać co sobotę o godz. 9 w parku Modrzewie. Dystans 5 km, czyli do pokonania cztery pętle po parkowych alejkach w dowolnym czasie. O tej i innych sportowych wydarzeniach przeczytacie w artykule „Sportowy weekend z portElem”.

W weekend ciekawie powinno też być na starówce, gdzie rozpocznie się piąta edycja akcji „Rozbójnicy na ulicy”. Tym razem pod hasłem „LAT!O – Letnie Akcje Teatralne”. To spotkania ze sztuką w różnych wydaniach – kulinarnym, plastycznym, teatralnym, w których można wziąć udział całymi rodzinami. Więcej na ten temat piszemy w tym artykule.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.