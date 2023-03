Nareszcie weekend: jarmark wielkanocny, EOK i Hamlet

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Gdzie dwóch Góreckich, tam Elbląska Orkiestra Kameralna! Już w sobotę (1 kwietnia) kameraliści zmierzą się w elbląskim Ratuszu Staromiejskim z twórczością ojca – Henryka Mikołaja i syna – Mikołaja Piotra.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (1 kwietnia) niezmiennie ruszy kolejny bieg, tym razem primaaprilisowy. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

W minioną sobotę odbyła się 309. premiera Teatru im. A. Sewruka w Elblągu – „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana w reżyserii Katarzyny Deszcz. Kto jeszcze nie widział najnowszego spektaklu, będzie miał okazję odwiedzić Teatr Sewruka i zobaczyć sztukę w ten weekend (31 marca, 1 kwietnia).

Świąteczne przysmaki, wielkanocne ozdoby, wyjątkowe rękodzieło czy nietuzinkowe upominki dla najbliższych. Serdecznie zapraszamy na Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej Pogrzeb Żuru i Śledzia, który już w niedzielę (2 kwietnia) odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się również będzie działo w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.