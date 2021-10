Nareszcie weekend: Kino Dzieci, Ptasi Piknik, zawody MTB i wycieczka rowerowa

Każdy z nas czekał na to pięć dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu.

Weekend polecamy rozpocząć od porannej wizyty z dziećmi w kinie, gdzie jeszcze przez dwa dni trwać będą pokazy filmowe w ramach festiwalu Kino Dzieci. Już 2 i 3 października młodsi widzowie wraz z bohaterami filmów przeżyją fantastyczną kinową przygodę. Podczas festiwalu będzie jeszcze okazja zobaczyć na ekranie takie tytuły jak: "Nawet myszy idą do nieba" w reż. Jana Bubenička, "Gwiazdka Klary Muu" w reż. Willa Ashursa, " Moje życie to cyrk" w reż. Miryam Bouchard czy "Drogi Panie Dyktatorze" w reż. Christiana Lercha. Szczegółowy plan projekcji można znaleźć tutaj.

W ten weekend będzie również okazja pożegnać ptaki odlatujące na zimę. W związku z Europejskimi Dniami Ptaków organizowany jest Ptasi Piknik, podczas którego odbędzie się wspólne obserwowanie migrujących ptaków. To będzie już 11. edycja pikniku. Przy dawnej leśniczówce, w połowie drogi pomiędzy Krynicą Morską, a Piaskami pod okiem ornitologów i leśników liczone będą przelatujące ptaki. Podczas pikniku przewidywane są również inne atrakcje, takie jak warsztaty, obrączkowanie ptaków, konkursy, ognisko i wiele innych. Piknik jest imprezą bezpłatną i otwartą dla każdego zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wiecej informacji na temat Ptasiego Pikniku znajduje się w tym artykule.

W sobotę odbędzie się najpopularniejszy cykl maratonów kolarstwa górskiego rozgrywanym od 2014 roku, Garmin MTB Series.Co roku w zawodach startują setki kolarzy. Ósma edycja zmagań w ramach Garmin MTB Series to trzy lokalizacje Gdańsk, Wejherowo i Elbląg. Zawody przypadły do gustu wielu zawodnikom ze względu na różnorodną i niezwykle wymagającą trasę poprowadzoną w Parku Leśnym Bażantarnia. Zawodnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse: MINI (ok. 25 km), MAXI (ok. 50 km). Zawody w elbląskiej Bażantarni są finałem tegorocznego cyklu, dlatego organizatorzy spodziewają się niesamowitych sportowych wrażeń. Aby zapisać się na zawody, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na oficjalnej stronie cyklu.

Niedzielę spędzić można również aktywnie na wycieczce przez Wysoczyznę Elbląską w kierunku Tolkmicka i Kadyn gdzie będzie okazja przyjrzeć się krzewom winorośli uprawianym nieopodal Białej Leśniczówki nad Tolkmickiem. Wycieczka wystartuje z pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej przez ulicę Fromborską i Jelenią Dolinę w kierunku Ogrodnik, dalej do Białej Leśniczówki i metą w winnicy w Kadynach zobacz mapę. Na całej trasie będzie dominować nawierzchnia asfaltowa różnej jakości, ale będzie także około 15 km dróg szutrowych i płytowych. Rekomendowana jest jazda na rowerach MTB, trekingowych lub gravelowych, bezwzględnie wyposażonych w przerzutki. Start o godzinie 10:00 w niedzielę, 3 października, z pętli na ulicy Ogólnej. Szczegółowe informacje znajdują się w tym artykule.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.