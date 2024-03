Nareszcie weekend: Koncert EOK i amatorskie zawody pływackie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę (9 marca) od godz. 12 na warsztaty dla Dzieci w wieku 6-10 lat i ich Dorosłych w wieku 18+. Zaczniemy od gry terenowej, dzięki której poznamy lepiej nie tylko zakątki i winkle Galerii EL, ale także postaci, które zaludniały niegdyś ludzką wyobraźnię. Następnie opracujemy własną grę domowo-przygodową.

Parkrun zaprasza na cosobotnie spotkanie, podczas którego możesz przebiec, przetruchtać, przemaszerować lub przespacerować 5km w wesołym towarzystwie. Spotykamy się w sobotę o godz. 9 na głównej alei parku Modrzewie bliżej ul. Mazurskiej. Parkrun jest wydarzeniem całkowicie darmowym - spotkania odbywają się dzięki wolontariuszom.

W marcu Elbląska Orkiestra Kameralna zabiera swoich słuchaczy w trzecią muzyczną podróż. Kolejnym kierunkiem wycieczki będzie „Wschód” z cyklu „Muzyka Europy”. W niedzielę (10 marca) o godz. 18 w sali koncertowej elbląskiej szkoły muzycznej usłyszymy muzykę Gruzji pod batutą wybitnego Miriana Khukhunaishvili!

Elektroniczny pomiar czasu, podział na kategorie wiekowe, różne style pływania. Dolinka Swim Challenge, to pierwsze amatorskie zawody pływackie dla dorosłych, które odbędą się w niedzielę (10 marca) w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Zapisz się już dziś!

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.