Nareszcie weekend: Koncerty, spektakle, wystawy i giełda birofilów

Nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek, 15 listopada

Dwa legendarne zespoły bluesowe: Zdrowa Woda i Nocna Zmiana Bluesa (ze Sławkiem Wierzcholskim) wystąpią w piątkowy wieczór w Bibliotece Elbląskiej. Początek o godz. 18. Na koncert obowiązują wejściówki, które są do odebrania w Centrum Obsługi Czytelnika w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha.

Fanom mocniejszych brzmień polecamy koncert elbląskiej grupy Immemorial, która reaktywowała się po 15 latach przerwy. Koncert odbędzie się w Klubie Muzycznym Mjazzga, wejście od godz. 18.

W piątek o godz. 18 będzie również ostatnia okazja do obejrzenia wystawy „Idzie Nowe! Elbląg w dekadzie lat 60., otwartej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym od kilku miesięcy. To wyjątkowe spotkanie z historią miasta, jego mieszkańcami i okazja do przeniesienia się w czasie do tej fascynującej dekady.

Sobota, 16 listopada

Szykuje się prawdziwa gratka dla birofilów. Kolekcjonerzy z całej Polski spotkają się w sobotę w godz. 7.30-13 w kawiarni u Aktorów przy ul. Dębowej. To już XVIII Elbląska Giełda Birofilów.

Z kolei o godz. 10 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się konferencja związana z 70-leciem Muzeum Archeologiczno-Historycznego, której głównym tematem będzie „Tożsamość miasta. Elbląg 1954-2024”. O najważniejszych przemianach miasta w różnych dziedzinach opowiedzą specjaliści i pasjonaci historii Elbląga. - Będzie to wyjątkowa okazja do poznania bogatej tożsamości Elbląga i roli Muzeum w jej kształtowaniu – zapraszają organizatorzy. Początek o godz. 10, wstęp wolny.

W sobotę i niedzielę mamy propozycję dla najmłodszych i ich rodziców. A może tak spędzić weekend w teatrze? O godz. 12 elbląscy aktorzy zapraszają na spektakl „Kaczuszkowa karuzela” na podstawie wierszy Juliana Tuwima. Teatr zaprasza również do udziału w konkursie z nagrodami, a więcej szczegółów tutaj

Niedziela, 17 listopada

Niedzielę można zacząć na sportowo. Na kolejną wycieczkę rowerową zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tym razem do malborskiej śluzy Rakowiec na Nogacie. Trasa będzie liczyć w sumie ok. 67 km. Zbiórka o godz. 10 pod napisem „Elbląg” na starówce, powrót przewidziano ok. godz. 16.

Po powrocie z wycieczki warto wstąpić do Centrum Sztuki Galeria EL, która o godz. 16 zaprasza na finisaż międzynarodowej wystawy Mail-artu oraz wystawy Nadii Markiewicz „Mutants”. W programie m.in. oprowadzanie kuratorskie, finałowe rozdanie listów, będących efektem interaktywnego udziału publiczności oraz wykład na temat „Czy kultura jest dla wszystkich? O (nie)dostępności w kulturze”.

Warto również wybrać się do Biblioteki Elbląskiej, gdzie również o godz. 16 w sali „U św. Ducha” odbędzie się muzyczny spektakl narracyjny „Tkaczka chmur”. To opowieść o przygodach dwójki rodzeństwa, o miłości, bliskości, zaufaniu przeznaczona dla dzieci powyżej 5. roku życia, a także dorosłych. Na spektakl obowiązują zapisy, szczegóły tutaj.

Wiele się będzie działo również w sporcie, o czym przeczytacie w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY.