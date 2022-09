Nareszcie weekend: Noc Bibliotek, koncert charytatywny i muzeum

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (30 września)

Elbląska szkoła muzyczna obchodzi w tym roku swój podwójny jubileusz w brylantowej i kamiennej odsłonie: 75-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej i 70-lecie Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. W piątek o godz. 12 uroczysta odbędzie się Akademia Jubileuszowa w sali koncertowej, zaś w sobotę od godz. 11 - Dzień Otwarty dla sympatyków szkoły a o godz. 12 – Koncert Absolwentów.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na koncert, gdzie królować będzie m.in. stary dobry jazz. W koncercie zatytułowanym „Vintage Concert” wystąpi elbląski zespół „Generation Trio” w składzie: Krzysztof Narodowski (instrument klawiszowy), Wiesław Macyszyn (kontrabas) i Jacek Wachowicz (perkusja).

W Bibliotece Pedagogicznej świętowanie ogólnopolskiej Nocy Bibliotek rozpocznie się już w piątek. Z tej okazji zaplanowano atrakcje, których motywem przewodnim będzie słoneczna Hiszpania. Start o godz. 19 przy ul. Świętego Ducha 25.

Sobota (1 października)

W ten weekend (1-2 października) w elbląskim muzeum szczególnie mile widziani będą seniorzy, którzy za okazaniem legitymacji będą uprawnieni do zakupu biletu wstępu na wszystkie wystawy i na projekcję filmu holograficznego w specjalnej cenie 2 zł.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na koncert zespołu Henry No Hurry w Bibliotece Elbląskiej. Wstęp - "co łaska" - zrzutka do kapelusza w trakcie koncertu (sugerowane min. 30 zł). Start o godz. 20.

W sobotę odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, tym razem pod hasłem „To się musi powieść”. Z tej okazji Biblioteka Elbląska zaprasza na moc atrakcji przygotowanych dla osób w każdym wieku. Zapoznajcie się z programem i wpadajcie w godz. 16-22.

"Oto człowiek, czyli ludzkie historie..." – to tytuł artystycznego wydarzenia, podczas którego wystąpią dzieci i młodzież, aby pomóc innym, potrzebującym dzieciom. W sobotę będzie można przeżyć prawdziwą duchową ucztę, a przy okazji dołożyć swoją cegiełkę na rzecz dzieci z elbląskiego Domu Dziecka.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora przypadającego na filia nr 4 Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza melomanów (nie tylko seniorów) na wyjątkowy koncert muzyki międzywojennej w wykonaniu zespołu Białe Piano z Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu. Koncert rozpocznie się o godz. 17. Wstęp wolny.

Niedziela (2 października)

W niedzielę o godz. 11 w Markusach, odbędzie się turniej charytatywny dla Mikołaja. W programie turnieju: kiermasz ciast, grill, gokarty, gaming room, e-bike i wiele innych. Tego też dnia na Dużej Scenie Teatru Sewruka królować będzie „Balladyna”. Ten najpopularniejszy dramat Juliusza Słowackiego przepełniony jest wątkami baśniowymi, legendami i czarami. Na scenie obecne będą krwawe intrygi, miłość i rywalizacja. Mimo upływu lat, tematyka Balladyny jest ponadczasowa, bo zadaje machiaweliczne pytanie: czy cel rzeczywiście uświęca środki?

