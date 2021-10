Nareszcie weekend: otwarcie galerii, nocne zwiedzanie wieży i maraton Halloween

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Już dziś (29 października) ponownie, lecz w nowej lokalizacji, otworzy się Galeria Pracownia. Elbląska artystka Karolina Kardas zaprasza na wernisaż malarstwa Karoliny Pielak „Wiwisekcja wyobraźni", któremu towarzyszyć będzie koncert Katarzyny Łączyńskiej. Galeria, która od października mieści się przy ul. Czerwonego Krzyża 2 (wejście od ul. Hetmańskiej), jest jednocześnie pracownią artystyczną i galerią sztuki współczesnej. Jej założycielką jest elblążanka Karolina Kardas, absolwentka ASP w Gdańsku, doktorantka.

Z okazji nadchodzącego Halloween, w elbląskim Multikinie będzie straszyć. Podczas dzisiejszego (29 października) maratonu Haloween pokazane zostaną cztery horrory, z których każdy zaprezentuje inne oblicze strachu. Będzie krwawo, ale i z pomysłem. W repertuarze premierowo: "Poroże", czyli klimatyczny creature-feature z małomiasteczkową tajemnicą w tle, "Censor", czyli powrót do lat 80. i krwawych scen na kasetach VHS, "Psycho Goreman", czyli niby film dla dzieci, a tak naprawdę hołd dla kiczu i efektów praktycznych oraz "Dom nocny", czyli pełen psychologicznej grozy dreszczowiec o wdowie mieszkającej w wielkim domu na odludziu.

W sobotę (30 października), warto wybrać się na nocne zwiedzanie Wieży Bramnej w Braniewie. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie serdecznie zaprasza w ostatnią sobotę października, w godzinach 16.00 – 20.00, wszystkich mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region na Nocne Zwiedzanie Wieży Bramnej – najstarszego zabytku murowanego Warmii. Będzie to wyjątkowa okazja do podziwiania przepięknej panoramy naszego miasta w godzinach wieczornych. Odwiedzający będą mieć również możliwość zakupu pamiątek turystycznych.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.