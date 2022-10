Nareszcie weekend: otwarcie kina, bieg charytatywny i planszówki

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (14 października)

Już w piątek drzwi swoich sześciu sal otworzy pierwsze kino sieci Cinema City w Elblągu, które ulokowało się w Centrum Handlowym Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej 5. Kino blisko rynku oznacza tylko jedno - nowe filmowe centrum miasta, gdzie serca wszystkich elblążan będą biły mocniej. To 35 kino sieci, lecz pierwsze z wyjątkowymi, jeszcze wygodniejszymi fotelami, w których kinomaniacy będą mogli poczuć się jak prawdziwe VIP-y.

W piątek o godz. 17 na profilu FB Biblioteki Elbląskiej, gdzie odbędzie się spotkanie w ramach Wirtualnej Regioteki, poświęcone kształtowaniu się stosunków społecznych w powiecie Elbląskim po II wojnie światowej. Gościem dr Radosława Kubusa będzie dr Arkadiusz Wełniak.

Sobota (15 października)

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na grzybobranie, które odbędzie się w nadchodzącą sobotę, w Krasnym Lesie - rozpoczęcie o godz. 9. W trakcie grzybobrania odbędzie się konkurs z nagrodami na najlepszego grzybiarza.

W najbliższą sobotę o godz. 16 w Bażantarni wystartuje „Bieg na krótko dla Bruna” oraz „Marsz w koszulce” dla osób, którym niestraszne są jesienne chłody, a jeszcze nie są zaawansowanymi morsami. Środki na wsparcie leczenia Bruna będzie można przelewać na konto fundacji siepomaga.pl lub do puszek na miejscu.

Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? gorąco zaprasza w sobotę do Klubu Środowisk Twórczych "Krypta" na kameralne spotkanie i luźną rozmowę o polskiej muzyce punk i reggae dawniej i dziś. Gościem spotkania będzie m.in. Sławek Pakos - muzyk, promotor, wydawca, organizator elbląskiego koncertu grupy Kult.

Niedziela (16 października)

W weekend zapraszamy fanów planszówek w każdym wieku na drugą edycję El Festiwalu Planszówkowy Zawrót Głowy. W siedzibie Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha będzie można zagrać w planszówki, karcianki, gry bitewne i RPG. Odbędą się też warsztaty, wystawa figurek, turnieje. W szczególności jednak zapraszamy na wspólne rozgrywki, które mają być przede wszystkim dobrą zabawą. Wstęp wolny.

Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz to laureaci kilkudziesięciu polskich i zagranicznych festiwali, a ich artyzm poznali melomani od Padwy po Paryż. Do tego zaprzyjaźnieni z EOK, czego dowodem wspólna płyta „Mercandante Doppler Karłowicz”. W niedzielę przekonamy się, co wyniknie z tego muzycznego dialogu, a nawet dialogów, bo za pulpitem dyrygenta stanie niezawodny Marek Wroniszewski.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos.