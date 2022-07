Nareszcie weekend: „piwna” wystawa i Letni Salon Muzyczny

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (8 lipca)

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Kulturzentrum Ostpreußen w Ellingen zapraszają na otwarcie wystawy „Od jasnego Artusa do dubeltowego koźlaka”. Wernisaż rozpocznie się o godz. 17 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (budynek Gimnazjum). Po wernisażu można wziąć udział w Elbląskim Festiwalu Piwa, który zagości na dziedzińcu muzeum, gdzie swoją ofertę zaprezentują najlepsze browary rzemieślnicze z całej Polski.

Muzycy młodego pokolenia i profesorowie z najwybitniejszych europejskich uczelni. „Elblag Music Masterclass” czyli letnie święto muzyki smyczkowej (i nie tylko). Przed nami jeszcze dwa koncerty. Jeszcze dziś Kameralnie w Ratuszu, czyli Mariusz Patyra i Radosław Kurek, zaś w niedzielę uroczyste zakończenie święta w Galerii El.

Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu zaprasza na godz. 19 na koncert zespołu Pro Musica Antiqua w Katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu. Ideą przewodnią koncertów jest przedstawianie najbardziej wartościowych utworów muzycznych w obiektach zabytkowych: pałacach, zamkach i kościołach regionu. W programie utwory od baroku do współczesności. Wstęp wolny.

W Tolkmicku zachód słońca umilą szanty, bo właśnie tam odbywać się będzie VI Festiwal Piosenki Żeglarskiej Szanty nad Zalewem. Początek imprezy o godzinie 17:30. Wstęp wolny.

Sobota (9 lipca)

Finał wyborów Bursztynowej Miss Polski 2022 odbędzie się na plaży w Jantarze. Jest to XIX edycja konkursu, która w tym roku odbędzie się w trakcie XXII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. W tym roku na tej samej scenie zobaczyć będzie można takich wykonawców jak Gosia Andrzejewicz, Mirami, Power Play, The Brothers, Yugine oraz Danuta Błażejczyk.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W najbliższą sobotę, wystartuje wycieczka pod nazwą „Szwedzi w Elblągu”. Spacer poprowadzi Magdalena Światkowska. Zbiórka o godzinie 10 przy moście Niskim (parking dla samochodów).

Na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej rozpoczynają się wakacyjne spektakle teatralne. Pierwszym z nich będzie spektakl dla dzieci pt. „Trzy Świnki” w wykonaniu Teatru Vaśka z Torunia. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 15 na dziedzińcu bibliotecznym. Udział w spektaklu jest bezpłatny.

Już w ten weekend wystartuje największe wydarzenie motoryzacyjne w północnej Polsce. Na koronie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk będziemy mogli zobaczyć setki wyjątkowych samochodów – samochody super premium, samochody tuningowe, sportowe, klasyki oraz motocykle. Te wszystkie pojazdy będzie można podziwiać na strefie SELECT, eksponowane na koronie stadionu. Będzie można również zapoznać się ofertą firm motoryzacyjnych, którzy zaprezentują swoją ofertę w strefie EXPO.

Niedziela (10 lipca)

W tę niedzielę ruszają zbójnickie spotkania teatralne dla całych rodzin. Niezmiennie od kilku już lat „Rozbójnicy na ulicy” bawią do łez, dostarczają wzruszeń i nieskończonej ilości emocji. Tak będzie i w tym roku. Start o godz. 16, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria El.

Muzyczne Ogrody Dalbergii to tytuł drugiego koncertu XXV Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2022. Na scenie wystąpi duet „Dalbergia duo” w składzie Anna Rutkowska i Julianna Siedler-Smuga. Początek koncertu o godzinie 17. Wstęp wolny.

W niedzielne popołudnie na Starym Mieście, wystartuje wakacyjna gra miejska. Będzie mapa tej części miasta, z zaznaczonymi punktami, do których przypisane zostaną zagadki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos.