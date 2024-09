Nareszcie weekend: przejazd rowerowy, koncerty, festiwal i zawody jeździeckie

Pogoda się zmienia, na szczęście pewne rzeczy są stałe, na przykład weekend. I nasze propozycje, jak go spędzić w Elblągu.

Piątek (20 września)

To ostatni dzień Elbląskich Dni Seniora. W planie między innymi konferencja na temat zdrowia i bezpieczeństwa seniorów, która odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim w godz. od 10 do 13.

Ten weekend zapowiada się muzycznie, zaczynamy już w piątek w Zespole Szkół Muzycznych, gdzie o godz. 19 odbędą się „Schaefferowskie Deliberacje” czyli koncert inspirowany twórczością Bogusława Schaeffera. Muzykom towarzyszyć będzie Elbląska Orkiestra Kameralna. Wstęp na wydarzenie wolny.

A kto może, niech się pakuje i jedzie w piątek do Fromborka, bo tam od godz. 11 do 20 potrwa Future Frombork Festival Art&Science. Na tym wyjątkowym wydarzeniu będzie można porozmawiać o sztuce, nauce, stylu życia i przyszłości człowieka. Wstęp na wydarzenie bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja.

Sobota (21 września)

Dla miłośników koni, a na pewno jest ich wielu, mamy pomysł, jak spędzić sobotni poranek. Fundacja Końskie Zdrowie zaprasza na wspólne kibicowanie podczas Zawodów Towarzyskich w skokach przez przeszkody, które rozpoczną się o godz. 10 na terenie fundacji przy ul. Okólnik 4. Wstęp wolny.

Kto wie, że oprócz Elbląskich Dni Seniora obchodzimy też Europejski Tydzień Mobilności? Z tej okazji w sobotę odbędzie się wspólny przejazd rowerowy po mieście. Start o godz. 11 na placu Jagiellończyka. Meta znajduje się na torze Kalbar, a cała trasa ma 10 km.

Po takiej wycieczce można zgłodnieć. Dobrze się składa, bo od godz. 11 do 14, na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie przy piecu chlebowym, w którym będzie można upiec średniowieczne potrawy, a przy okazji porozmawiać o tym, co kiedyś jadano w Elblągu.

Również o godz. 11, ale w parku Kajki, odbędą się warsztaty rysunkowe dla młodzieży i dorosłych „Szkice w Formie” pod okiem Galerii El. Uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie stworzyć szkic i stworzyć harmonijną kompozycję, a następnie wykonają własną pracę. Koszt udziału to 10 zł za osobę. Zapisy SMS: 532 885 931.

Za to o godz. 12 Biblioteka Bulaj zaprasza na warsztaty z ilustratorką książek dla dzieci Katarzyną Bogucką, podczas których uczestnicy stworzą i połączą ścieżkę dla tekturowych bohaterów.

Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja na południu kraju. Nawet oddaleni o wiele kilometrów, nie musimy siedzieć bezczynnie, możemy pomóc. Jak? Na przykład przychodząc na koncert charytatywny, który odbędzie się o godz. 17 w nawie głównej Galerii El. Wystąpią elbląscy artyści, między innymi Diunacello & post.sonitum, BlindBOX, Loopcypher. Wstęp wolny, ale odbędzie się kwesta na rzecz powodzian, będzie też można kupić ciasto lub kubek zupy.

Niedziela (22 września)

Nadchodzi koniec Elbląskiego Święta Muzyki 2024, z tej okazji, o godz. 18 na scenie Biblioteki Elbląskiej wystąpi grupa Jazzpospolita. Uczestnicy koncertu w rytmach jazzu i elektroniki pożegnają lato. Wstęp wolny.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Udanego weekendu!