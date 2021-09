Nareszcie weekend: Repliki, zabawy w wodzie, ryneczek i dzień osadnika

Każdy z nas czekał na to pięć dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu.

Początek weekendu proponujemy spędzić w kinie Światowid na Elbląskich Replikach 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni gdzie jeszcze tylko przez dwa dni trwały będą projekcje filmowe. Elbląskie Repliki to wielkie wydarzenie filmowe i jedyna okazja, aby przedpremierowo zobaczyć seanse filmów, które znalazły się Konkursie Głównym tegorocznej edycji festiwalu. Dziś (24.09) o 18 wyświetlany będzie film w reżyserii Jana Matuszyńskiego "Żeby nie było śladów" zaś w sobotę (25.09) również o 18 zobaczyć będzie można film pt. "Śmierć Zygielbojma" autorstwa Ryszard Brylskiego. Bilety można kupować poprzez stronę internetową oraz w kasie kina.

Już od dziś Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na wyjątkową atrakcję dla dzieci w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Pierwszy raz w naszym mieście znajdzie się dmuchany plac zabaw na wodzie. Tor przeszkód znajdować się będzie na basenie sportowym, gdzie zajmie 3 tory pływackie. W basenie do nauki pływania nadmuchany zostanie drugi, mniejszy tor. Podczas dzisiejszej imprezy w basenie rekreacyjnym oraz w części dla najmłodszych zorganizowane będą konkursy i animacje, które umilą czas najmłodszym. Impreza w CRW Dolinka rozpocznie się w dziś (24.09), o godzinie 18 i potrwa 3 godziny. Od tego momentu dmuchany tor przeszkód będzie czekał na wszystkich chętnych aż do godziny 20 w niedzielę (26.09).

W tę sobotę (25.09) w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się ósma edycja dnia osadnika. Tematem tegorocznego święta Żuławiaków będzie muzyka. - W tym roku spotykamy się 25 września, by wspólnie wspominać naszych przodków, którzy odważyli się tuż po wojnie przyjechać na Żuławy aby przywrócić je do życia - zachęca Mariola Mika kierownik Żuławskiego Parku Historycznego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30 na stacji Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Tam rekonstruktorzy z Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej "Pomorze", wraz z przebranymi w stroje z epoki mieszkańcami, przedstawią inscenizację przybycia na Żuławy osadników po 1945 roku. Następnie, uczestnicy żuławskiego święta ruszą przez miasto pod Żuławski Park Historyczny, gdzie czekać będzie reszta zaplanowanych atrakcji.

W ten weekend (25.09-26.09) będzie również okazja zapoznać się z wyrobami regionalnych wytwórców wyrobów i rękodzielnictwa w ramach festiwalu targowego "Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych". Targi to o miejsce, gdzie spotkają się różni producenci i wytwórcy rękodzieła. Jest to okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć, do podzielenia się doświadczeniem, a nawet przepisami na oryginalną babkę czy pasztet. W ramach dodatkowych atrakcji odbędzie się Piknik Rodzinny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Na czas wydarzenia skrzyżowanie z Mostową i Starym Rynkiem zostanie zamknięte. Szczegółowy plan targów można znaleźć tutaj.

Sporo będzie się działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. .A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.