Nareszcie weekend: spotkanie z bluesem, parkrun i koncert EOK

Co się będzie działo w ten weekend w Elblągu? O tym jak zawsze informujemy w piątek. A Wy na co się wybieracie?

Piątek (25 października)

O godz. 18 Biblioteka Elbląska zaprasza na spotkanie autorskie ze Sławkiem Wierzcholskim z Nocnej Zmiany Bluesa, promujące książkę „Bluesowy alfabet Sławka Wierzcholskiego”. Oczywiście spotkanie z bluesmanem będzie też wypełnione muzyką. Rozmowę poprowadzi Paweł Cybulski – dziennikarz magazynu Twój Blues. Sławka Wierzcholskiego specjalnie przedstawiać nie trzeba, to już ikona polskiego bluesa – założyciel zespołu Nocna Zmiana Bluesa, muzyk, redaktor radiowy, autor tekstów, kompozytor, wirtuoz harmonijki ustnej. Do najbardziej znanych utworów bluesmana zaliczyć można „Chory na bluesa”, „Blues mieszka w Polsce”, „John Lee Hooker”, „Hotelowy blues”, „Szósta zero dwie” i można by jeszcze długo wymieniać. Wstęp wolny.

Sobota (26 października)

Zapraszamy do Elkamery mieszczącej się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha na halloweenowe warsztaty: o godz. 10:00 dla dzieci 6-11 lat, o godz. 13:00 dla młodzieży 12+ i młodych dorosłych. Udział jest biletowany. Więcej informacji i zapisy: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera, ul. św. Ducha 3-7, tel. (55) 625 60 32.

O godz. 9 w parku Modrzewie startuje 182. edycja parkrun w Elblągu. Tym razem zapraszamy na edycję halloweenową. Zachęcamy do kreatywnych przebrań lub drobnych elementów kojarzących się z zabawą halloweenową.

O godz. 19 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się koncert pt. "Racing Thoughts" Michała Ciesielskiego, pianisty i kompozytora i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Będzie to spotkanie pełne klimatycznych melodii i dźwiękowych pejzaży. Na miejscu czekać będzie również niespodzianka dla miłośników herbacianych rytuałów.

