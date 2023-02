Nareszcie weekend: targi skamieniałości i czar neapolitańskich melodii

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (11 lutego)

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza wszystkich melomanów do krainy neapolitańskich krajobrazów, a zwłaszcza neapolitańskich dźwięków, z okazji święta zakochanych. Gdzie? W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Przekonamy się, jak brzmi miłość rodem z Neapolu…

Targi Raptor to jedyne takie wydarzenie, gdzie zobaczymy najpiękniejszą biżuterię, wyjątkowe ozdoby i minerały z całego świata. Te wydarzenie jest dla osób, które są ciekawi świata natury oraz pradawnych stworzeń zamieszkałych na naszej planecie. Festiwal zawita do Elbląga już w sobotę i potrwa do niedzieli.

W sobotę o godz. 9, jak co tydzień, wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Podobno na najbliższym parkrunie między drzewami będą latały amorki! Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY.

