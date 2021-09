Nareszcie weekend. Trochę muzyki, trochę motoryzacyjnej klasyki

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl ponownie przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego spędzenia czasu w Elblągu.

W piątek, 3 września, w Malvie, na zakończenie projektu „Jednodniówki Artystyczne” zagrają Sergiej Kriuczkow i Riverboat Ramblers.

- Najpiękniejsze piosenki o księżycu w klimatycznych aranżacjach to idealne tło, by w dobrym stylu pożegnać wakacje. Artyści będą promować najnowszą płytę „Songs About the Moon” - informuje organizator. Start o 18. Więcej tutaj.

Również w piątek, na kameralnej scenie Centrum Sztuki Galerii EL pojawi się grupa Saturn V, której muzycy wywodzą się z zespołów EABS/Błoto, Skalpel i P.Unity.

- Saturn V, niegdyś Saturn Jazz Band, to zupełnie nowy muzyczny projekt na polskim niebie dźwiękowym, choć jego założyciele orbitują w jazzowo-funkowej konstelacji od dawna. Zespół powstał po powrocie ze wspólnej podróży w kosmos trzech charyzmatycznych artystów: Pawła Stachowiaka, Rafała Dutkiewicza i Miłosza Olenieckiego. Każdy z muzyków wniósł w projekt kawałek swojej planety: rytm Skalpela, tłustość Błota i finezja P.Unity. Tym samym stworzyli całkiem nowy, wyróżniający się na tle polskiej sceny jazzowej projekt – czytamy o zespole. Start o 20, więcej informacji tutaj.

Przechodzimy do soboty, 4 września.

- W I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu odbędą się miejskie obchody Narodowego Czytania „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie z 20 elbląskich szkół – informuje I LO. Czytanie odbędzie się w godz. 10-13. Więcej tutaj.

- Tak jak w roku poprzednim jeden z przystanków rajdu Junaków po Wysoczyźnie Elbląskiej znajdzie się na naszym dziedzińcu – informuje z kolei elbląskie muzeum. - Nie lada gratką dla miłośników klasyki polskiej motoryzacji będzie możliwość obejrzenia z bliska tych niezwykłych motocykli - czytamy. - Około godziny 11 uczestnicy rajdu zaczną zbierać się na dziedzińcu. Ponownie, będzie można ich spotkać po powrocie, około godziny 17. Więcej tutaj.

W sobotę wraca kino samochodowe w „Światowidzie”.

- Pl. Kazimierza Jagiellończyka znów stanie się „salą kinową”. Przed nami kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kolej na kino”. W tym roku także zapraszamy do Kina Samochodowego! Tym razem seans połączony będzie z prezentacją Elbląskich Klasyków. Zaczniemy samochodowym piknikiem. O godzinie 16 na Plac K. Jagiellończyka zjeżdżać się będą fani dawnej motoryzacji. Będzie to idealna okazja do zobaczenia samochodów, które kilkadziesiąt lat temu jeździły po naszych drogach. Właściciele aut działają w ramach grupy Elbląskie Klasyki – informuje organizator. Mają być „niespodzianki i konkursy”. O 20 seans „Niewesołego miasteczka”. Zobacz tutaj.

- Kościół Chrześcijan Baptystów w Elblągu zaprasza na „Wieczór Uwielbienia z Mate.O", czyli kameralny koncert w nastroju modlitwy w klimacie unplugged ze znanym chrześcijańskim muzykiem Mateuszem Otrembą – informuje pastor Paweł Kugler. - Mate.O jest obecny na polskiej scenie muzycznej od ponad 20 lat. Jego piosenki wykonywane są w kościołach i na licznych festiwalach. Jest znany z wieloletniej współpracy jako wokalista i autor piosenek z zespołami TGD oraz New life'M. Współpracował z wieloma znanymi polskimi artystami - czytamy. Wydarzenie odbędzie się w kościele przy ul. Bema 55a, start o godz. 18. Więcej informacji tutaj.

Trwa kolejny Pasłęcki Festiwal Organowy. O wydarzeniu więcej dowiemy się tutaj.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.