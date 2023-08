Nareszcie weekend: warsztaty w bibliotece, spacer z przewodnikiem i targi pszczelarskie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Biblioteka Elbląska zaprasza jeszcze dziś (4 sierpnia) do sali “U św. Ducha” na warsztaty wprowadzające w technikę sitodruku. Wydarzenie jest adresowane do młodzieży i osób dorosłych.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, organizuje darmowe spacery pod hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. W ten weekend wyruszy spacer pod hasłem „Spacer w gotyckim klimacie”. Szczegóły na plakacie.

Weekend minie także pod znakiem pszczół, pszczelarstwa i targów żywności, które odbędą się w Karczowiskach Górnych. Na imprezę, której będzie towarzyszyć biesiada i koncerty zaprasza Centrum Pszczelarskie „Nektar” oraz Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu. Szczegółowy program sobotnio-niedzielnej imprezy znajdziecie tutaj.

W sobotę jak co tydzień, na przejście, przetruchtanie lub przebiegnięcie wspólnie dystansu 5 km w parku Modrzewie zapraszają organizatorzy parkrun. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział, który jest bezpłatny. Początek o godz. 9.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na kolejną odsłonę Salonu Muzycznego. W tę niedzielę (7 sierpnia) czeka nas konceert Magdaleny Poronin z towarzystwem zespołu muzycznego, Szczegóły na plakacie.

W niedzielę wyruszy również wycieczka kajakowa oraz wycieczka rowerowa w kierunku Tujska. Szczegóły na plakacie.

W Centrum Sztuki Galeria EL wciąż można podziwiać pracę autorstwa Anity Wasik pt. „meandry”. Utkana z wełny, prawie 20 metrowa instalacja „wpływa” i wypełnia przestrzeń Krużganka, zachęcając widzów do refleksji na temat wody, jej życiodajnej siły, która nas łączy, rodzi i karmi.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.